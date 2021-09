Automaty paczkowe DPD do poprawki, klienci nie są zadowoleni z działania i przymusowej aplikacji

Automaty paczkowe InPostu, czyli jak nazywają je sami zainteresowani paczkomaty (jest to zastrzeżone przez firmę określenie), są z nami od bardzo wielu lat i w zasadzie się do nich przyzwyczailiśmy. Oczywiście znajdziemy w Polsce wiele białych plam, gdzie najbliższy paczkomat nie jest w szeroko rozumianym "pobliżu", ale mimo wszystko, to najpopularniejsze automaty paczkowe. Coraz to nowe firmy starają się osiągnąć sukces w opisywanym segmencie.Mamy chociażby automaty Poczty Polskiej czy DHL, ale też firmy kurierskiej DPD, która już pod koniec 2020 weszła w ten biznes. Konkurencja jest jak najbardziej na rękę konsumentom. To bodziec do oferowania lepszych cen i jakości usług lub towarów. Niestety nie mam w pobliżu automatów Poczty Polskiej czy DHL, ale niedawno stanęła w mojej okolicy maszyna DPD, w zasadzie obok swojego odpowiednika InPostu. Było to dla mnie bodźcem do poszperania w sieci i zasięgnięcia opinii na temat nowego dostawcy automatowego.

Zdarzają się pozytywne opinie na temat automatów DPD, ale głównie czytamy o wadach i niezadowoleniu / Foto: Instalki.pl - Google Play

DPD postawiło na automaty paczkowe duńskiej firmy SwipBox

Czy DPD zacznie zgarniać coraz większy kawałek tortu usługodawców automatów paczkowych?

Pewnym minusem może być metoda połączenia. Największa bezpośrednia konkurencja w przypadku zdalnego otwarcia aplikacją nie wymaga aktywacji Bluetooth. Dane są przesyłane przez Internet do serwerów i dalej automatu. Maszyny DPD komunikują się bezpośrednio z telefonami użytkowników poprzez Bluetooth i wymagają aktywnej usługi lokalizacji. To ostatnie jest oczywiste i też wciąż porównywany przeze mnie InPost stosuje takie wyjście. Jednak sądząc z ogromu niezadowolonych komentarzy, łączność i praca aplikacji jest zbyt często zawodna, co nawet wymaga resetu programu i Bluetooth oraz Internetu.Może się to wydać kuriozalne, ale sami pracownicy firmy produkującej automaty dla DPD nie są w stanie poprawnie pokazać procesu obsługi na specjalnym filmie. Osadzone w Google Play wideo z kanału SwipBox (dostawca urządzeń paczkowych) pokazuje testowe nadanie przesyłki, choć osoba z filmiku wybiera odbiór. Przy tym kilka razy gubi się w interfejsie odmawiając dostępu do lokalizacji, zanim finalnie przyznaje uprawnienia programowi DPD Mobile. Zdecydowanie nie wygląda to profesjonalnie i nie dziwne, że wideo jest niepubliczne z wyłączonymi komentarzami.Jako ciekawostkę mogę dodać, że SwipBox jest Duńską firmą, ale założoną przez mającego polskie korzenie przedsiębiorcę Allana Kaczmarka, a przynajmniej na to wskazuje jego nazwisko. Automaty SwipBox są wyjątkowe pod tymi względami, że są bezdotykowe (mam na myśli brak interfejsu z ekranem dotykowym czy przyciskami) i nie potrzebują dostępu do Internetu (stąd wyłącznie metoda Bluetooth), a nawet bezpośredniego połączenia do sieci energetycznej dzięki wbudowanym akumulatorom.To co jest ich atutami (niewątpliwa łatwość instalacji bez ciągnięcia mediów), pod innymi względami może być negatywne dla części użytkowników. Nie są też tak duże jak konkurencyjne, ale dopóki DPD nie będzie miało dużo więcej klientów tej usługi, to nie problem. Nawet dobrze, że nie przestrzelono z rozmiarami na początek.Naprawdę kibicuje konkurencji InPostu i mam dzieję, że automaty DPD również będą bardzo popularne, ale nie jestem pewien, czy jest na to szansa w obecnej formie. Klienci doceniają elastyczność metod InPostu i zdaje się niespecjalnie przypadła im do gustu sieć DPD. Pewnych rzeczy się już nie przeskoczy (no chyba, że SwipBox wypuści inne modele i DPD zdecyduje się na nie), ale oby przynajmniej sklepy lepiej komunikowały o konieczności posiadania aplikacji, a oprogramowanie rzadziej miało problem z połączeniem Bluetooth przy odbiorach i nadaniach paczek.