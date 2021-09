Użytkownicy Allegro zaoszczędzili dzięki „Smart!” mnóstwo pieniędzy. Kwota robi wrażenie

Też korzystacie z abonamentu?

Allegro Smart! to miliardy złotych w kieszeniach użytkowników

Trzy lata minęły od momentu uruchomienia usługi Allegro Smart! pozwalającej na ominięcie opłaty za dostawę przesyłki. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem i przez ten czas umożliwiła użytkownikom na zaoszczędzenie przyzwoitych sum pieniędzy. No właśnie – o jak wysokich kwotach mówimy?Allegro postanowiło przedstawić szereg liczb związanych z subskrypcją „Smart!” z okazji jej trzecich urodzin. Jak się okazuje, od sierpnia 2018 roku. Średni wynik przypadający na jednego użytkownika to z kolei 450 złotych, co również można uznać za świetny rezultat. Jeden z klientów poszedł jednak na zupełny rekord, gdyż udało mu zatrzymać się w portfelu. Wow!Jeden z redaktorów naszego serwisu zaoszczędził przykładowo na dostawie 2 385 złotych:Przekazano również kilka statystycznych danych pokazujących m.in. że. Wyższy współczynnik finalizacji transakcji dostrzeżono również na początku tygodnia w porze lunchowej.Co ciekawe, na Allegro znaleźć można już okołow ramach usługi „Smart!”. Cóż, obecnie trudno dostrzec na portalu aukcje, które nie zawierają przywilejów dla abonentów tejże subskrypcji. Nic w tym dziwnego – dzięki niej użytkownicy po prostu chętniej wydają więcej pieniędzy, by ich część zaoszczędzić na dostawie.Spodziewać się więc możemy, iż w przyszłości Allegro regularnie rozwijać będzie „Smart!”, bo raczej trudno wyobrazić sobie rezygnację z tak popularnego rozwiązania.