Awaria bankowości elektronicznej. Klient z debetem 269 miliardów euro

Klienci byli przerażeni.

ING i wielomiliardowe debety

@INGItalia conto in negativo di appena 269 miliardi di euro sono quasi morto. Se per scusarmi mi versate 1% di questa cifra non cambio banca. #benemanonbenissimo pic.twitter.com/FS4Sp9h9D8 — Alberto Firmani (@alabembo) September 1, 2021

Usługi elektroniczne potrafią i lubą płatać figle, o czym boleśnie przekonali się. W wyniku błędu technicznego na wielu rachunkach pojawiły się abstrakcyjne kwoty.Nic dziwnego, że wielu klientów popadło w panikę, gdy na ich kontach pojawiły się wielomiliardowe debety. Sprawę szeroko komentowały włoskie media, a wpisy klientów pojawiły się również w mediach społecznościowych.Zamieszczone w sieci materiały wskazują, że na rachunkach klientów banku pojawiły się operacje, które nigdy nie były wykonywane. Co gorsza, opiewały one na ogromne sumy, co mogło dosłownie przerazić użytkowników.Alberto Firmani zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym widać saldo ujemne wynoszące blisko. ING Italia twierdzi, że problem pojawił się w wyniku "błędu technicznego" i został naprawiony w ciągu kilku godzin od wykrycia.To nie pierwszy raz, gdy bankowość elektroniczna zawodzi. Na początku tego roku opisywaliśmy historię rodziny z Luizjany w USA, gdzie bank przez pomyłkę przelał na rachunek 50 miliardów dolarów.Źródło: Twitter