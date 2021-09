Darmowe gigabajty w T-Mobile i Orange z okazji rozgrywek Biało-Czerwonych

Darmowe pakiety do odebrania.

Trwające właśnie eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 w Piłce Nożnej to doskonała okazja na odebranie darmowych paczek danych od operatorów. Na specjalne bonusy mogą liczyć klienci T-Mobile oraz Orange.Z okazji meczu z Albanią, który wczoraj wieczorem odbył się na PGE Narodowym – operator przygotował solidny pakiet 10 bezpłatnych GB.Bonus można odebrać od 2 września do 8 września do końca dnia. Jest on dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”. Inną metodą aktywacji jest wysłanie wiadomości SMS na nr 80800 o treści „HF”. Po zleceniu uruchomienia pakietu zostanie on włączony w ciągu 72 godzin. Z promocji skorzystać mogą klienci oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz ci posiadający abonament w T-Mobile (T, T DATA). Paczkę gigabajtów można wykorzystać w kraju – w przypadku klientów abonamentowych do końca cyklu rozliczeniowego, w MIX i ofercie na kartę zaś w ciągu 7 dni od aktywacji.Swój bonus ogłosił również Orange. Z okazji wygranej z Albanią 4:1, użytkownicy mogą odebrać darmowe 4 GB.Wystarczy wysłać SMS-a o treści BYREK pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego, max 0,25zł). Jeśli jesteś użytkownikiem Flexa, zgarnij dodatkowe GB, wpisując BYREK w apce, w zakładce „Kody promocyjne”. Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Aktywacji można dokonać tylko dziś do godziny 22:24. Promocyjne GB ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko w kraju.Źródło: T-Mobile, Orange