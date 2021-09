Kanały sportowe w CANAL+ online teraz w jakości 1080p i 50 kl/s

Coś dla miłośników transmisji sportowych.

CANAL+ czyli kanały sportowe i treści na życzenie

CANAL+ ogłosił, że wszystkie kanały sportowe dostępne w ofercie CANAL+ online streamują teraz obrazCo więcej, fani sportu mogą od dziś śledzić największe i najważniejsze wydarzenia sportowe na żywo w jednym miejscu dzięki nowej ofercie serwisu CANAL+ online z dostępem do kanałów CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports, na których transmitowane są mecze Premier League, PBO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów UEFA, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM, PGE Ekstraligi, eWinner 1. Ligi Żużlowej, NBA oraz tenisowe turnieje cyklu WTA Tour.Dostęp do nowej paczki CANAL+ z Polsat Sport Premium i Eleven Sports jest oferowany w promocyjnej cenie 35 zł za pierwszy miesiąc iza każdy kolejny miesiąc subskrypcji. W ramach oferty użytkownicy otrzymują dostęp nie tylko do najlepszych wydarzeń sportowych na żywo, ale również do tysięcy treści na życzenie, w tym m.in. nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk), hitów prosto z kina, magazynów sportowych, dokumentów, treści lifestylowych oraz dla programów dla dzieci.