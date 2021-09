Dziś wielki strajk streamerów na Twitchu

W istotnej sprawie.

Strajk na Twitchu 1.09.2021

W grę wchodzą także pieniądze

"Wspieramy prawa naszych streamerów do wyrażania siebie i zwracania nam uwagi na ważne problemy w naszym serwisie. Nikt nie powinien doświadczać złośliwych i nienawistnych ataków w oparciu o to, kim jest lub co reprezentuje. Ciężko pracujemy nad ulepszonymi kanałami z wykrywaniem omijania blokady poziomów i dodatkowymi ulepszeniami kont, aby uczynić Twitch bezpieczniejszym miejscem dla twórców"

Żyjemy w czasach, w których coraz popularniejsza jest praca zdalna lub po prostu praca przed komputerem. W tym kontekście nikogo nie powinny dziwić strajki i akcje protestacyjne, mające miejsce w sieci. W tym roku Polacy byli chociażby świadkami jednodniowego "blackoutu" niektórych mediów w ramach akcji "Media Bez Wyboru". Dziś odbywa się inny, jednodniowy strajk. Biorą w nim udział czołowi streamerzy z Twitcha z całego świata.Akcja popularyzowana pod hashtagiemma na celu zwrócenie uwagi na trwającą od jakiegoś czasu "eksplozję nienawiści i nękania" w formie "nalotów nienawiści", kierowanych w stronę marginalizowanych twórców. Całodniowy strajk jest prowadzony przez streamerów Twitcha, w tym RekitRaven, ShineyPen i Lucia Everblack. Na czym polega? Na wyłączeniu transmisji, a jakże. Twórcy, którzy wymyślili hashtag, protestują przeciwko ospałej reakcji Twitcha na seksistowskie, rasistowskie, transfobiczne i inne formy wiadomości, jakie każdego dnia otrzymują twórcy. Nadużycia są często generowane przez boty i sprawiają, że niemożliwym jest korzystanie z czatu.Streamerzy byli w szczególności rozżaleni rozszerzeniem przez Twitcha listy tagów o ok. 350 tagów klasyfikowanych według "płci, orientacji seksualnej, rasy, narodowości, zdolności, zdrowia psychicznego i podobnych". Chociaż mogło to pomóc twórcom w lepszym nawiązaniu kontaktu z fanami, ułatwiło nękanie twórców przez użytkowników stosujących nadużycia. Często przybierało to formę "rajdów", podczas których czat zalewany był rasistowskimi obelgami i obraźliwym językiem.Twórcy są obecnie pozostawieni samym sobie, dysponując wyłącznie zasobami opracowanymi przez społeczność, aby rozwiązać podobne problemy. Obejmuje to takie rzeczy, jak "panic button", który przełącza czat w tryb ograniczony i wyłącza możliwość dołączenia nowych użytkowników o obraźliwych pseudonimach.Twórcy protestują również przeciwko regułom dotyczącym zarabiania. Twitch poznaje wybranym inkasować nawet ok. połowę przychodów platformy. Większość jednak zarabia pieniądze w wysokości jedynie 30% generowanych przez siebie przychodów. PleasantlyTwstd w rozmowie z Washington Post zauważyła, że nie istnieją żadne kryteria, a sprawa jest wyłącznie uznaniowa.Twitch obiecał podjąć stosowne działanie.- oświadczyła firma w rozmowie z The Verge.Źródło: Washington Post, The Verge