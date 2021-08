Białoruscy hakerzy chcą obalić reżim Łukaszenki

Są szalenie skuteczni.

Hakerzy przeciwko autorytaryzmowi

"sparaliżować jak najwięcej struktur sił bezpieczeństwa reżimu, sabotować słabe punkty reżimu i zapewnić ochronę protestującym"

"powstrzymanie przemocy i represji ze strony reżimu na Białorusi oraz przywrócenie w kraju zasad demokratycznych i rządów prawa".

Według źródeł, na które powołuje się Bloomberg, grupa hakerów aktywistów na Białorusi pomyślnie zinfiltrowała niemal każdą część autorytarnego rządu tego kraju. Ma to być jeden ze środków finalnie mających pomóc obalić reżim Łukaszenki. Grupa hakerów, znanych jako Belarus Cyber Partyzans, ujawniają informacje, które znaleźli we wrażliwych sieciach policyjnych i rządowych. Skala jest zbliżona do tej związanej z wyciekiem korespondencji polskich polityków, pochodzącym z prywatnym skrzynek mailowych.Białoruscy hakerzy po raz pierwszy wkroczyli do akcji, atakując rządowe strony internetowe we wrześniu 2020 roku. Zrobili to w ramach protestu przeciwko wynikom wyborów, które zdaniem wielu były sfałszowane, a które przyniosły zwycięstwo Aleksandrowi Łukaszence. Teraz hakerzy publikują poufne informacje za pośrednictwem konta w serwisie Telegram. Profil obserwuje 77 000 osób.Wśród skradzionych przez nich dokumentów znajdują się m.in. dane osobowe otoczenia Łukaszenki i oficerów wywiadu. Ponadto na Telegramie pojawiły się statystyki śmiertelności na Białorusi wskazujące, że z powodu COVID-19 zmarło o wiele więcej osób, niż podaje to rząd. Hakerzy przyznali się też, że przejęli ponad 240 kamer monitorujących na Białorusi i przygotowują się do wyłączenia komputerów rządowych za pomocą złośliwego oprogramowania o nazwie X-App.Hakerzy połączyli siły z grupą o nazwie BYPOL, stworzoną przez byłych białoruskich policjantów, którzy zrezygnowali ze swej pracy po wyborach w zeszłym roku. To właśnie dzięki tej współpracy hakerzy są w stanie działać tak skutecznie.Jak podaje jeden z członków BYPOL Aleksander Azarau, były podpułkownik policji na Białorusi, przebywający obecnie w Polsce, zarejestrowane przez hakerów korzystających z podsłuchów nagrania telefoniczne ujawniły, że białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szpiegowało wiele osób, w tym funkcjonariuszy policji – zarówno starszych, jak i szeregowych – oraz urzędników współpracujących z prokuratorem generalnym. Nagrania mają zawierać również dowody dźwiękowe dowódców policji nakazujących użycie przemocy wobec protestujących.Rzecznik Cyber Partisan mówi, że hakerzy podejmują swe działania, by. Ich ostatecznym celem jestŹródło: Bloomberg