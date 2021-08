YouTube – tryb Picture in Picture na iOS dla wszystkich? Google wyjaśnia

Sprawdź, jak go włączyć.

Od 2018 roku użytkownicy YouTube mogą korzystać na urządzeniach z Androidem trybu z Picture in Picture (ang. Obraz w Obrazie). Choć wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi dotyczy to tylko subskrybentów YouTube Premium, posiadacze sprzętu z Androidem i tak mają się w tej kwestii lepiej niż miłośnicy sprzętu Apple. Na szczęście, zgodnie z zapowiedziami, tryb Picture in Picture zmierza już i na iOS, i to nie tylko do użytkowników Premium.Czym jest funkcja Picture in Picture? W skrócie, pozwala ona zminimalizować aplikację YouTube, ale jednocześnie pozostawić na ekranie smartfonu niewielkie okienko z odtwarzanym filmem, które można przenieść do dowolnej części ekranu. Dzięki niej materiały z YouTube możemy oglądać, wykonując jednocześnie inne czynności na urządzeniu.Przez krótki czas, chwilę po premierze iOS 14, z trybu Picture in Picture można było korzystać na YouTube w przeglądarce Safari. Ta opcja szybko została jednak przez Google zablokowana. Od tego momentu posiadacze urządzeń Apple wciąż czekają na tryb Picture in Picture w aplikacji YouTube.Niedawno nareszcie ruszyły testy trybu Picture in Picture na iOS, ale do nich mają dostęp tylko subskrybenci YouTube Premium. Niemniej jednak, YouTube przekazało właśnie w oświadczeniu dla serwisu TechCrunch, iż zamierza udostępnić omawianą funkcję wszystkim użytkownikom iOS.Okres pozwalający subskrybentom YouTube Premium na testowanie trybu Picture in Picture na iPhone’ach i iPadach zakończy się 31 października bieżącego roku. Google nie podzieliło się jednak jeszcze, kiedy funkcja zadebiutuje oficjalnie i kiedy wszyscy użytkownicy uzyskają do niej dostęp.Czy Google udostępni tryb Picture in Picture na YouTube wszystkim użytkownikom iOS także w Polsce? Niestety, najpewniej nie, a przynajmniej na razie, zwłaszcza że w oświadczeniu dla TechCrunch Google wspomniało tylko o USA. W przypadku Androida z funkcji tej może korzystać każdy (nie tylko subskrybent YouTube Premium) wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Wątpię by ze sprzętem z iOS miało być inaczej.Z jednej strony rozumiem, dlaczego YouTube pozwala na korzystanie z pewnych funkcji wyłącznie użytkownikom Premium – w końcu stanowią one zachętę do subskrybowania. Z drugiej strony, jaki powód stoi za tym, że tryb Picture in Picture jest dostępny dla wszystkich wyłącznie w USA?Jeżeli posiadasz iPhone’a lub iPada, a jednocześnie jesteś subskrybentem YouTube Premium, masz możliwość przetestowania trybu Picture in Picture. Do testów zapiszesz się, przechodząc pod ten adres i klikając w baner z napisem Wypróbuj w sekcji Obraz w obrazie na urządzeniach z iOS.