TikTok banuje niebezpieczny trend Milk Crate Challenge

Liczba kontuzji przeraża.

Milk Crate Challenge na TikToku

Obiecuję, że nie będę pisał o absolutnie każdym głupim trendzie na TikToku, choć... spore zainteresowanie wpisami na ten temat świadczy o tym, że lubicie je czytać. Niemałą popularnością cieszył się m.in. artykuł dotyczący surfowania na dachu windy sprzed kilku dni. Po raz ostatni w tym miesiącu wspomnę zatem o kolejnym z idiotycznych trendów, który został właśnie zakazany - a to zdarza się niezmiernie rzadko. Mowa o Milka Crate Challenge, czyli wyzwaniu z pozoru niewinnym i polegającym na skakaniu po pustych skrzynkach na butelki.Co klika się najlepiej w mediach społecznościowych? Praktyka pokazuje, że filmy, na których komuś dzieje się krzywda. Mając to na uwadze, ogromna liczba wyświetleń pod nagraniami z wyzwania Milk Crate Challenge nie powinna nikogo dziwić. Najnowszy trend polega na zbudowaniu wysokiej piramidy ze skrzynek (niekoniecznie po mleko) i przejściu z jednego jej końca na drugi, pod czujnym okiem kamery. Domyślacie się już zapewne, że jest to zabawa delikatnie mówiąc kontuzjogenna. TikTok zbanował wszystkie powiązane z Milk Crate Challenge hashtagi i na bieżąco stara się usuwać kolejne filmy. Nie jest to jednak zadanie proste, bo te mnożą się jak grzyby po deszczu. Całkiem sporo użytkowników aplikacji dla pięciu minut sławy ryzykuje swoim zdrowiem, a potencjalnie także życiem. Zrzut ekranu z filmu przedstawiającego mężczyznę, prawdopodobnie policjanta, przedstawia, co może pójść nie tak. Złamane nogi, ręce, wybite zęby...