HP i Fundacja Media 3.0 będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży

W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, technologia stanowi kluczowe wsparcie w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Dlatego też firma HP Inc. i Fundacja Media 3.0 podjęły wspólne prace nad stworzeniem Nowej Akademii, nowej ogólnodostępnej, edukacyjnej platformy, której celem jest dotarcie w 2021 roku do 100 000 użytkowników w całej Polsce.Platformabędzie skierowana do różnych grup wiekowych, oferując im naukę w praktyczny i interaktywny sposób. Twórcy skupią się na takich tematach jak: ochrona środowiska i przedsiębiorczość dla młodych (w tym HP LIFE), umiejętności programowania, związek ICT ze zrównoważonym rozwojem, druk 3D, grywalizacja, start-upy cyfrowe i społeczne, czy praca z danymi w erze cyfrowej. Wspólna inicjatywa HP Inc. i Fundacji Media 3.0 będzie popularyzowana za pośrednictwem szeregu kanałów, takich jak media społecznościowe, szkoły, organy administracyjne i komunikaty partnerów, co zapewni maksymalne i równe szanse wszystkim tym, którzy chcą skorzystać z platformy.Głównym sponsorem Nowej Akademii jest firma HP – jeden z czołowych liderów branży technologicznej. Poprzez platformę udostępnione zostaną: seria warsztatów (na żywo i nagranych), interaktywnych narzędzi do pobrania oraz ram metodologicznych. Wszystko po to, aby zainspirować użytkowników do dalszego rozwoju w danej dziedzinie. Ta inicjatywa stanowi cześć strategii firmy HP, aby stać się najbardziej zrównoważoną i dbającą o równe szanse organizacją technologiczną na świecie. Jest również pochodną misji HP, której celem jest przyspieszenie dostępu do rozwiązań cyfrowych dla 150 milionów ludzi do 2030 r. Walka z wykluczeniem cyfrowym, działania na rzecz klimatu i praw człowieka – to nie jedyne działania podejmowane przez firmę HP.Platforma Nowa Akademia wystartuje już 6 września br. Jednocześnie rozpocznie się, związany z premierą platformy, hackathon, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani w wieku 14+. Zadanie konkursowe będzie obejmowało stworzenie oprogramowania związanego z ochroną środowiska, zachęcając konkursowiczów do wykazania się kreatywnością i innowacyjnymi pomysłami. Działania mające na celu uczynienie edukacji bardziej dostępną i skuteczną, mogą pomóc ludziom na całym świecie w zdobyciu lepszej pracy, uruchomieniu małych firm i budowaniu lepszej przyszłości.Źródło: informacja prasowa