TikTok chce konkurować z YouTube. Wkrótce nawet 10-minutowe filmy

Platforma rozszerzy swoją funkcjonalność.

Źródło: TikTok

Możliwe nawet 10 minut

TikTok, czy tego chcemy czy nie, jest obecnie najpopularniejszą aplikacją społecznościową na świecie . Choć jest on popularny głównie wśród młodzieży i dzieci, zaczyna z niego korzystać coraz więcej dorosłych. Jest to zasługa postępującej różnorodności materiałów dostępnych w serwisie - kiedyś były to tylko tańce do znanych podkładów muzycznych, a teraz jest tam praktycznie wszystko, od przepisów kulinarnych i życiowych porad po śmieszne filmiki. Ograniczeniem jest tak naprawdę tylko długość, ale to też się niedługo zmieni.Przypomnijmy, że platforma zaczynała od maksymalnie 60-sekundowych materiałów, a następnie z początkiem wakacji maksymalny czas ich trwania został wydłużony do 3 minut. Ten kierunek zmian bardzo spodobał się użytkownikom, więc firma ByteDance, do której należy TikTok, postanowiła pójść za ciosem i wydłużyć go do 5 minut. Obecnie, to rozwiązanie jest testowane na niewielkiej grupie ochotników.Jak poinformował na Twitterze Matt Navarra, znany konsultant ds. social mediów, Tiktok testuje także dłuższe formy, nawet do 10 minut. Oznaczałoby to, że chińska platforma stałaby się bezpośrednią konkurencją dla YouTube’a.Według danych Statista z 2018 roku, średnia długość filmów w serwisie Google to nieco mniej niż 12 minut, ale jak pokazują ostatnie trendy, użytkownicy wolą coraz krótsze formy. Na obniżenie średniej wpłynie z pewnością wprowadzenie YouTube Shorts, czyli funkcji agregującej materiały trwające mniej niż 60 sekund.Według najnowszych danych, sam TikTok ma prawie 700 milionów aktywnych użytkowników, a jego chińska wersja, czyli Douyin, ma ich 600 milionów. W sumie daje to aż 1,3 miliarda osób regularnie korzystających z platformy.Źródło: 9to5mac / fot. tyt. Unsplash / Hello I'm Nik