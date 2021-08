Jazda na dachu windy. Niebezpieczny trend w Internecie

Ryzyko śmiertelnego wypadku jest ogromne.

Słyszeliście kiedyś o "surfowaniu" na dachu windy? Pod pojęciem tym skrywa się nic innego, jak jazda na kabinie windy, wewnątrz szybu, zamiast w jej przedziale pasażerskim. Pierwsze wzmianki o niepokojącym trendzie publikowano jeszcze z końcem lat 90' XX wieku, jednakże tak jak cyklicznie powraca moda na retro gadżety, tak wraz z rozwojem mediów społecznościowych pojawia się wśród młodzieży coraz mocniejsza potrzeba zaistnienia przed innymi. Na TikToku i YouTube zaobserwować można wzrost liczby nagrań prezentujących niebezpieczny wyczyn.W serwisach społecznościowych pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt nagrań, na których śmiałkowie wspinają się na kabiny wind i jeżdżą na nich w szybach. Młodzi ludzie kupują klucze za równowartość kilkunastu złotych w serwisie eBay, aby uzyskać dostęp do podnoszonych dachów kabin i paneli sterowania awaryjnego. Cel? Naśladowanie pełnoletnich idoli.W jednym z filmów nastolatek w wieku około 11 lat pokazuje swój trójkątny klucz, mówiąc widzom:

"Mam nadzieję, że uwielbiasz jeździć na windach, ponieważ to będzie nasz nowy trend"

Ryzyko jazdy na windzie jest oczywiste

Nastolatek z trójkątnym kluczem w ręku. | Źródło: YouTube- komunikuje na kolejnym nagraniu. Następnie filmuje siebie, jak próbuje dostać się do windy parkingowej w Ashford w hrabstwie Kent, po czym wyznaje: "Winda utknęła i nie chce się ruszyć." Niektóre modele wind wyposażono w stosowne zabezpieczenia przed podobnymi wybrykami. Te nie są przeszkodą dla bardziej zaawansowanych "surferów".Nick Mellor z LEIA (Lift and Escalator Industry Association) ostrzega, że zabawa może skończyć się między innymi upadkiem z wysokości, porażeniem prądem i zmiażdżeniem przez przeciwwagę. To nie zraża nieodpowiedzialnej młodzieży.Administracje mediów społecznościowych na ogół usuwają nagrania z popisem osób nieletnich, ale nic nie robią sobie z tego, że widnieją tam identyczne materiały z udziałem pełnoletnich. Wkrótce zapewne usłyszymy pierwsze doniesienia o wypadkach śmiertelnych.Niestety, media społecznościowe sprawiają, że podobne trendy mnożą się jak grzyby po deszczu. Coronavirus Challenge Holocaust Challenge , czy też trend polegający na przedawkowaniu leku przeciwalergicznego. Co będzie następne?Źródło: YouTube, The Sun