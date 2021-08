Odbierz 39 złotych zniżki na AliExpress dzięki BLIK

Bierzcie i korzystajcie.

Zniżka BLIK na AliExpress

Mamy zniżkę dla BLIKOWICZÓW na #AliExpress. Z kodem FORTUNA8 czeka Was rabat 10$ na zakupy powyżej 80$. Akcja trwa do 27 sierpnia. Szczegóły znajdziecie tutajhttps://t.co/Gfd3b8Ckwp. Pamiętajcie, że płacąc #BLIKIEM, dodatkowo macie szansę zgarnąć 100 tys. złotych w #BLIKOMANIA. pic.twitter.com/PUsYRq6xDG — BLIK (@BLIKmobile) August 24, 2021

Już od zeszłego roku na AliExpress działają lubiane przez Polaków płatności BLIK . Umożliwiają one opłacanie zamówienia bezpośrednio na platformie, poprzez wpisanie kodu i zaakceptowaniu go w aplikacji bankowej. W związku z trwającą na popularnej chińskiej platformie zakupowej wyprzedażą, BLIK przygotował zniżkę dla internautów. Przy okazji przypomina o szansie na wygraną 100 tysięcy złotych w Blikomanii.BLIK oferuje rabat w wysokości 10 dolarów (ok. 39 złotych) na zakupy na AliExpress o wartości powyżej 80 dolarów (ok. 300 złotych). Do 27 sierpnia wystarczy w koszyku wpisać kod FORTUNA8, aby obniżyć finalną cenę zamówienia. Warunkiem ważności kuponu jest podobno skorzystanie z płatności BLIK w formularzu zapłaty.Równocześnie osoby płacące BLIK-iem biorą udział w zabawie o nazwie. Każdego dnia do wygrania jest 135 nagród po 100 złotych każda, a co miesiąc nagroda główna w wysokości 100 000 złotych. By mieć szansę na wygraną należy najpierw wypełnić specjalny formularz , potwierdzić rejestrację za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonać opłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 zł na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci.Przypominamy, że dla czytelników serwisu Instalki.pl przygotowaliśmy znacznie więcej równie atrakcyjnych kodów na AliExpress. Przejdźcie na przykład tutaj , aby zobaczyć ich pełną listę.Źródło: BLIK