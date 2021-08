Starlink przebił barierę 100 tys. abonentów, a na swój zestaw oczekuje ich znacznie więcej

Kolejny kamień milowy użytkowników Starlink, ale na swoje zestawy oczekuje znacznie więcej

Satelitarna sieć dostępu do Internetu Starlink jest kierowana nie tyle do typowych użytkowników łącz przewodowych, co raczej konsumentów i firm mających problemy z tradycyjną siecią. Na obszarach, gdzie nie można pozwolić sobie na światłowód czy inny dobry kablowy dostęp do sieci, a może nawet i jakikolwiek nawet w technologii komórkowej, oferta Elona Muska mimo bardzo wysokiej ceny może być zbawienna.W takim razie nic dziwnego, że Starlink przekroczył już próg 100 tysięcy aktywnych abonentów, do których rozesłano terminale dostępowe. Wczoraj takim wynikiem pochwalił się sam Elon Musk na swoim profilu Twittera. Co ciekawe, jeszcze około trzech tygodni temu, na liczniku było 90 tysięcy terminali. W takim razie szybkość ekspansji jest całkiem duża.