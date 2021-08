Ulica Imperatora Kaczyńskiego w Pyskowicach. Internauci zakpili z prezesa PiS

Nazwa dalej nie została zmieniona.



Mapy Google zasadniczo rozwijane są przez firmę z Cupertino, jednakże internetowy gigant wspomaga się w dużej mierze pracą internautów. Użytkownicy sieci zupełnie bezpłatnie nanoszą na mapy różnego rodzaju zmiany - czy to w zakresie godzin otwarcia punktów usługowych, czy to siatki dróg oraz wielu innych mniej lub bardziej istotnych z punktu widzenia użytkownika elementów. Oczywiście internauci nierzadko "trollują" i modyfikują pewne składniki Map wyłącznie "dla beki". Efekt jednej z takich akcji da się zaoberwować na mapie Pyskowic w województwie Śląskim.



Prezes Kaczyński imperatorem. Przynajmniej na Mapach Google

Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, należy do osób budzących ogromne kontrowersje. Nie mam zamiaru tutaj politykować, więc wspomnę tylko, iż internauci stosunkowo często biorą go na swój celownik. Skutkuje to przeważnie wysypem memów, jednak tym razem do żartu wykorzystano jedną z najpopularniejszych usług Google.



Któryś śmieszek zmienił nazwę jednej z ulic w Pyskowicach na ulicę Imperatora Kaczyńskiego. Prawdopodobnie zrobił to któryś z członków programu Lokalni Przewodnicy ze stosunkowo wysoką rangą, co pozwoliło mu uniknąć weryfikacji zmiany nazwy. Być może osoba zatwierdzająca zmiany wykazała się równie specyficznym poczuciem humoru i... zaakceptowała modyfikację. Co ciekawe, dawna nazwa ulicy nie została przywrócona już od ponad doby.







A może po prostu coś jest na rzeczy? ;)



