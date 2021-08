Szwecja musi wypłacić dilerowi narkotyków 1,6 mln dolarów w bitcoinach

Konfiskata kryptowaluty okazała się być świetnym sposobem na zarobek.

Państwo uczy się na błędach

Diler, o którym mowa, został oskarżony w 2019 roku o handel narkotykami, a rok wcześniej szwedzkie organy ścigania przejęły należące do niego 36 bitcoinów, które miały podobno pochodzić z nielegalnej działalności. Wówczas, stanowiły one równowartość około 100 tysięcy dolarów.



Szwedzki urząd nie spieszył się z rozliczeniem powyższego majątku ze względu na trwające długo formalności i ostatecznie, kiedy doszło do jego licytacji, wystarczyło sprzedać 3 bitcoiny, aby pokryć zasądzone koszty. Reszta, a więc 33 bitcoiny powinny zatem zostać zwrócone skazanemu. Obecnie wartość jednego bitcoina to około 49 tysięcy dolarów, a więc w ręce przestępcy trafi ekwiwalent 1,6 miliona dolarów.



W wywiadzie dla szwedzkiego radia, prokurator Tove Kullberg prowadząca sprawę wytłumaczyła, że był to jeden z pierwszych przypadków konfiskowania kryptowalut w historii, a więc organy nie miały jeszcze opracowanych odpowiednich procedur. Jednocześnie zapewniła, że lekcja została wyciągnięta i w przyszłości rozliczanie przejętych aktywów o zmiennej wartości będzie przebiegało inaczej.



Każdy, kto kiedykolwiek zagłębił się w internetową społeczność świata kryptowalut na pewno słyszał o świętej zasadzie inwestorów o nazwie HODL. W skrócie, oznacza ona, że najlepsze, co można robić posiadając tego rodzaju aktywa, to po prostu trzymać je w swoim cyfrowym portfelu i nie sprzedawać, a cierpliwość i zimna krew zostaną wynagrodzone. Obserwując notowania bitcoina oraz innych kryptowalut, nietrudno uznać, że to dotychczas był to najlepszy możliwy sposób inwestowania.Problem jednak w tym, że mało który początkujący inwestor jest na tyle wytrwały i najczęściej aktywa sprzedaje się już przy niewielkim zysku lub dużej stracie. Pewien diler narkotykowy ze Szwecji miał jednak tyle szczęścia, że przez 3 lata nie miał dostępu do swoich środków, bo zostały skonfiskowane przez policję, a w tym czasie ich wartość wzrosła dziesięciokrotnie.