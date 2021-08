PayPal zmienił warunki umów. UOKiK wszczął postępowanie

Badana abuzywność działania serwisu PayPal.

UOKiK bierze pod lupę PayPal

"Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne"

W grudniu 2020 roku spółka PayPal Europe z Luksemburga wprowadziła zmiany w umowach z użytkownikami serwisu PayPal. Informowaliśmy o tym już w październiku ubiegłego roku , bo sprawa była naprawdę poważna. PayPal wprowadził opłaty za brak aktywności na koncie przez co najmniej 12 miesięcy w wysokości 50 złotych lub salda pozostałego na koncie użytkownika (mniejszej z dwóch wartości). Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bada teraz, czy PayPal naruszył zbiorowe interesy konsumentów.Jak się okazuje, do UOKiK wpłynęło w omawianej sprawie kilka skarg od polskich konsumentów. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, twierdzi, że jego wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie.– mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.