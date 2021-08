Co robić, gdy dron ląduje awaryjnie w wodzie? Ten gość... popłynął

Dron nagle zaczął awaryjnie lądować nad wodą...

Finał akcji ratunkowej znów popularny także dzięki Daily Dose Of Internet

Lepsze modele dronów to nie tanie zabawki, które można bez problemu kupić od tak po uszkodzeniu poprzedniego. Wydatek nie jest bardzo mały, więc większość użytkowników nieco bardziej zaawansowanych modeli stara się o nie dbać. Co by się stało, jeśli takowy wpadł by do wody na środku miejskiego kanału lub jeziora?Raczej nic dobrego. Szczególnie, że chodzi o głębsze miejsce niż wanna i możliwe zanieczyszczenia czające się wokół. Dave Svorking latał ze znajomym stojąc na brzegu. Wszystko było w porządku, dopóki bateria nie zaczęła się drastycznie wyczerpywać. Zapewne automatyczny manewr zaszyty w oprogramowaniu byłby zakończony sukcesem, ale nie w chwili, bo pod sprzętem nie znajdowało się dobre miejsce do lądowania.Widać tam tylko wodę, a nie grunt. Dron (niestety nie wiemy, jakiego modelu używał Dave Svorking) powoli zniżał się coraz bliżej tafli wody. Trzeba było ratować sprzęt i wbiec do wody pomiędzy ptactwo, a gdy skończył się grunt pod nogami, zacząć jak najszybciej płynąć crawlem. Zostały tylko sekundy do niezbyt fortunnego wodowania.Czy akcja ratunkowa udała się? Dron wszystko nagrywał i aż do ostatniego momentu nie było wiadomo, co się stanie. Rzutem na taśmę dron spoczął bezpiecznie w ręku i został przetransportowany na brzeg. To była naprawdę ostatnia chwila, bo widać, że zostały tylko centymetry do zanurzenia. Całe zamoczone ubranie i buty wyschną, a dron sam by się nie naprawił… Jeśli w ogóle zostałby odnaleziony na dnie.Film został opublikowany w połowie 2018 roku, ale właśnie wypłynął z ponowną falą popularności. Znalazł się w ostatnim odcinku serii "Daily Dose Of Internet" na kanale o tym samym tytule. Daily Dose Of Internet przygotowuje (wbrew nazwie nie codziennie) kilka razy w tygodniu zestawienia śmiesznych, ciekawych lub imponujących materiałów wideo z minimalnym komentarzem. Porównując go do polskiej sceny YouTube, można go przyrównać do Poszukiwacza. Jednak Daily Dose Of Internet zwykle publikuje materiały znacznie częściej, mniej komentuje, a w każdym odcinku pokazywanych jest więcej wideo.Źródło: Daily Dose Of Internet @ YouTube / DaveSvorking @ YouTube / Foto: pixabay