YouTuber stworzył aimbota dla prawdziwego łuku

Sprzęt rodem z przyszłości.



Trafienie w cel pistoletem lub strzałą wystrzeloną z łuku może być niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza dla początkujących. YouTuber Shane Wighton z kanału Stuff Made Here - tak, ten sam, który jakiś czas temu stworzył robota do obcinania włosów - postanowił coś z tym zrobić. Stworzył mechanizmy umożliwiające niemal każdorazowe trafianie w cel z łuku, nawet w przypadku osób trzymających tę broń w dłoniach po raz pierwszy. Odrobina zdolności programowania, garść talenty inżynierskiego i...



Aimbot ułatwiający precyzyjny strzelanie z łuku

Shane Wighton zainstalował kilka kamer OptiTrack do przechwytywania ruchu w swoim warsztacie, podłączył czujniki do łuku i celu oraz napisał oprogramowanie, które zasadniczo tłumaczy to, co widzą kamery na postać cyfrową. Musiał także stworzyć osprzęt dla łuku, który automatycznie dostosowuje się do sytuacji, korygując wszelkie niewłaściwe ruchy użytkownika.



Efekt końcowy jest... interesujący. Nieporęczna platforma ze względu na swoją masę musiała zostać założona na akcesorium Steadicam, zwykle noszone przez operatorów ciężkich kamer. Może dzieło youtubera nie wygląda jak sprzęt z przyszłości, ale z pewnością tak działa. W większości przypadków.







Wighton zdaje sobie sprawę z tego, że owoc majsterkowania ma pewne niedociągnięcia, na przykład nie działa zbyt dobrze w przypadku bardziej oddalonych celów, ale pomysłowy inżynier już pracuje nad jego nowszą wersją.



Źródło: YouTuber