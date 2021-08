YouTube testuje funkcję tłumaczenia komentarzy

Może się przydać.

Tłumaczenia komentarzy na YouTube

YouTube to platforma dostępna w wielu krajach. Dlatego też, korzystając z niej w Polsce, możemy uzyskać dostęp do większości jego materiałów zagranicznych. Ba, nawet jeśli jakiś film nie został nagrany w języku, który znamy, często posiada on napisy przynajmniej w języku angielskim. Co jeśli pragniemy poznać treść umieszczonych pod nim komentarzy, a te napisano w obcym nam języku? Na horyzoncie pojawiło się rozwiązanie tego problemu.Jak się okazuje, YouTube testuje obecnie eksperymentalną funkcję tłumaczenia komentarzy. W ramach testów mogą korzystać z niej użytkownicy YouTube Premium. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy przejść pod ten adres i w sekcji „Tłumacz komentarze” kliknąć w baner z napisem „WŁĄCZ”.