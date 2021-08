Play z najtańszym światłowodem bez zobowiązań na rynku. Nowa promocja

W ogólnopolskich sieciach szybki dostęp do Internetu w technologii FTTH i FTTB jest coraz tańszy. Można mieć w atrakcyjnej cenie nawet łącze powyżej pół megabita. Jednak nie zawsze każdy użytkownik jest w pełni zadowolony z konieczności korzystania z długoterminowego kontraktu. Play właśnie wprowadził nową promocyjną ofertę, która nie ma zobowiązań czasu trwania i zachowuje niską cenę. Firma chwali się, że to najtańsza tego typu oferta na rynku.Co ważne, z oferty mogą skorzystać zarówno obecni abonenci Play jak i zupełnie nowi klienci. Umowa na czas nieokreślony wiąże się z możliwością rezygnacji w każdym momencie z miesięcznym terminem wypowiedzenia bez żadnych dodatkowych opłat. Operator przygotował trzy plany z różnymi wariantami prędkości. Pierwszy z 150 Mb/s pobierania i 15 Mb/s wysyłania za 35 złotych, drugi 300 Mb/s pobierania i 40 Mb/s wysyłania w cenie 45 złotych i najwyższy z 600 Mb/s pobierania i 60 Mb/s wysyłania przy opłacie 55 złotych na miesiąc.

Sieć Play z nową promocją na stacjonarny Internet bez zobowiązań / Foto: Play

Zainteresowani Internetem w Play bez zobowiązań? Macie mniej niż 3 miesiące na podpisanie umowy

Ceny uwzględniają rabat 5 złotych za e-fakturę oraz terminowe płatności i kolejny 5 złotych za zgody marketingowe. Co warto zaznaczyć, zapisy prędkości mówią o parametrach "do" danej wartości, a niekoniecznie z gwarancją takiego przesyłu. W dodatku Play udostępnia, jak to opisuje "nowoczesny router za 0 zł". Do całkowitego kosztu należy jeszcze doliczyć jednorazową opłatę instalacyjną w cenie 50 złotych.Promocja ma ograniczony czas i będzie trwać tylko do końca października. Przed skontaktowaniem się firmą, warto sprawdzić na stronie operatora Play, czy lokalizacja, w której planowane jest łącze, jest w zasięgu przewodowej sieci Play. Znajdziecie tam też więcej informacji na temat promocyjnej oferty Internetu stacjonarnego bez zobowiązań w Play.Źródło i Foto: Play