Krzesło z dębu kontra 100 i 500 ton nacisku. Zaskakujące rezultaty (wideo)

Zaskoczeni?

Dębowe krzesło kontra prasa hydrauliczna

Na YouTube niezwykle dużą popularnością cieszą się filmy z udziałem prasy hydraulicznej. O dziwo, istnieje co najmniej kilka kanałów, których prowadzący pokazują internautom skutki poddawania przeróżnych przedmiotów ekstremalnym naciskom. Furorę w sieci robi od kilku dni nagranie z niepozornym krzesłem z dębu w roli głównej. To postanowiono wystawić na próbę, której nie przetrwałoby chyba żadne inne krzesło.Na kanale Crazy Hidraulic Press parę dni temu ukazało się nagranie, przedstawiające z pozoru nierówną walkę toczoną przez dębowe krzesło z prasą hydrauliczną. Youtuber początkowo zadecydował, że podziała na mebel naciskiem o równowartości 100 ton. Abyście jeszcze lepiej mogli wyobrazić sobie jak wielka jest to wartość, masa bojowa czołguwynosi ok. 55 ton, a modelu- 64 tony. Krzesło... wytrzymało pierwszą próbę. Uszkodzenia były ledwo widoczne.Następny test przebiegał w znacznie cięższych dla krzesła warunkach. Youtuber chciał zadziałać na nie masą 500 ton. Jak się okazało, wystarczyło 105 ton, aby krzesło błyskawicznie poddało się naciskowi, a konstrukcja uległa nieodwracalnemu uszkodzeniu.Mimo pozornie przewidywalnych rezultatów eksperymentu, chyba nie tylko ja jestem zaskoczony, że mebel przetrwał nacisk rzędu 100 ton?Źródło: YouTube