Google obniża pensje w związku z pracą zdalną. Inne firmy też to robią

Obniżki nawet o 25%.



Czy osoby przechodzące na pracę zdalną powinny zarabiać mniej? Google uważa, że tak. Pracownicy firmy z Mountain View pracujący z domu będą otrzymywali pensje obniżone nawet o 15 procent. Gigant w rozmowie z Reutersem obstaje przy swoim, broniąc twardo swojego stanowiska. Już wkrótce inne korporacje mogą pójść w ślady internetowego giganta. Być może taki obrót spraw brzmi bardzo kontrowersyjnie, ale pracodawcy mają dość mocne argumenty przemawiające za takim postępowaniem.



Google obniża pensje pracowników

Po przejściu na tzw. "home office", czyli pracę zdalną, wielu pracowników na całym świecie odczuło, że każdego miesiąca więcej pieniędzy zostaje w ich kieszeniach. Zamawiane do pracy jedzenie zastąpiły tańsze posiłki przyrządzane w domu, a przy okazji odpadły koszty przejazdu do pracy i z powrotem. Firmy dostrzegają, że pracownicy ponoszą mniejsze koszty pracy, w związku z czym chcą obniżać ich wynagrodzenia.



Pracownicy Google już wkrótce doświadczą zmian w wynagrodzeniu, jeśli przejdą na stałe do pracy z domu. Najwięcej stracą osoby poświęcające wcześniej najwięcej czasu na dojazd do pracy, wynika z kalkulatora wynagrodzeń firmy, do którego wgląd uzyskali dziennikarze Reutersa. To pewnego rodzaju eksperyment odbywający się w całej Dolinie Krzemowej, która często wyznacza trendy dla innych dużych pracodawców. Facebook i Twitter obniżyły już pensję pracownikom, którzy przeprowadzili się do miast i lokacji o niższych kosztach życia. Firma Alphabet (spółka-matka Google) wyróżnia się tym, że oferuje pracownikom specjalny kalkulator, który pozwala im poznać finansowe efekty przeprowadzki. W praktyce, niektórzy pracownicy zdalni, zwłaszcza ci, którzy dojeżdżają z daleka, mogą doświadczyć cięć płac nawet bez zmiany adresu.



"Nasze pakiety wynagrodzeń zawsze były określane na podstawie lokalizacji i zawsze płaciliśmy pracownikom więcej od konkurencji na lokalnym rynku, uzależniając to od tego, w jakim trybie pracowała będzie dana osoba" – powiedział rzecznik Google, dodając przy tym, że wynagrodzenie będzie się różnić w zależności od miasta i stanu w USA.



