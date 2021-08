Ukradli ponad 600 milionów dolarów w kryptowalutach, a teraz oddają środki

Hakerów nie interesują pieniądze, albo przestraszyli się konsekwencji.

Co będzie dalej?

Platforma Poly Network padła kilka dni temu ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego przejęte zostało ponad 600 milionów dolarów w kryptowalutach. Na zewnętrzne konta trafiły środki w trzech tokenach: BSC, MATIC oraz ETH. Zaraz po ujawnieniu ataku, na profilu Poly Network na Twitterze pojawił się apel adresowany bezpośrednio do hakera lub hakerów. Firma prosi w nim o kontakt, a także ostrzega, że jest to największa kradzież w historii zdecentralizowanych finansów, a co za tym idzie, konsekwencje wyciągnięte przez rząd jakiegokolwiek kraju będą najsurowsze.W późniejszych wpisach Poly Network podało też adresy do przelewów zwrotnych, na które hakerzy mają przesłać skradzione tokeny. Ku zaskoczeniu wszystkich, niedługo potem cyberprzestępcy oddali prawie połowę tego, co ukradli.W wiadomości dodanej do jednej z transakcji, haker napisał, że wykrył błąd i chciał go ujawnić, zanim ktoś inny by go wykorzystał. Ponadto wspomniał, że “nie jest zainteresowany pieniędzmi”, co może wskazywać, że reszta skradzionych aktywów również powinna zostać oddana.Według Gurvaisa Grigga, dyrektora do spraw technologii w Chainalysis, mało prawdopodobne, aby ataku dokonali hakerzy należący do tak zwanych “białych kapeluszy”, czyli działający w imię wyższego dobra. Bardziej prawdopodobne jest natomiast, że części tokenów nie udało się po prostu zamienić na gotówkę lub wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem. Hakerzy postanowili więc oddać to, czego sami nie wykorzystają.Z drugiej strony, haker, z którym firma Poly Network ma podobno kontakt, nazywa sam siebie Mr. White Hat, czyli “Pan biały kapelusz”. Co więcej, na podane przez platformę konta trafiają nowe środki - na chwilę obecną oddano już 342 miliony, a pozostałe do zwrotu zostało aktualnie 268 milionów w ETH.Poly Network to platforma wymiany kryptowalut, która umożliwia przenoszenie środków między łańcuchami bloków. Nie jest podane otwarcie, kto za nią stoi, jednak według serwisu Coindesk, została uruchomiona przez założycieli chińskiego projektu blockchain Neo.Przypomnijmy, że niedawno światem kryptowalut wstrząsnął przypadek afrykańskiej giełdy Africrypt, której właściciele najprawdopodobniej ukradli tokeny o wartości ponad 2 miliardów dolarów, po czym uciekli z pieniędzmi za granicę Źródło: Reuters / fot. tyt. Unsplash / Ruben Hanssen