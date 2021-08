6 technologii, które przyspieszą Twoją stronę WWW. Twój hosting je wspiera?

Czas ładowania strony a konwersja - trudno nie zauważyć korelacji. (Cloudflare)

#1 SSD (i NVMe)

Rodzaj dysku a szybkość odczytu. Różnice są kolosalne. (Netweaver)

#2 Pamięć podręczna - Redis/Memcached

#3 Oprogramowanie LiteSpeed

Porównanie wydajności oprogramowania serwerowego dla strony opartej na systemie WordPress. (Litespeedtech)

#4 Aktualna wersja PHP

Test wydajności wersji PHP. (Kinsta)

#5 Aktualny protokół HTTP

Przykład unowocześniania protokołu HTTP. (DevEnv)

Kilka procesów jednocześnie oznacza szybsze ładowanie strony. (Cloudflare)

#6 Content Delivery Network

Jeden serwer kontra sieć serwerów dostarczających treści odwiedzającemu. (Wikipedia)

Czy wiesz o tym, że możesz przyspieszyć stronę dzięki hostingowi? To prawda - serwery często oferują technologie, które mogą zdecydowanie zwiększyć wydajność bloga, e-sklepu czy firmowej witryny internetowej. Zobacz, o jakich technologiach mowa.Witryna internetowa powinna być szybka. To właśnie na czasie ładowania strony zależy dużej liczbie internautów. Możesz spotkać się z licznymi raportami, które wskazują, że szybkość przekłada się na wyższe współczynniki konwersji.Jednak nie chodzi tylko o doświadczenie poszczególnych użytkowników.(czyli podstawowe wskaźniki internetowe). Dwa z nich odnoszą się bezpośrednio do szybkości witryny.Pierwszy z nich - Largest Contentful Paint - oznacza czas potrzebny na załadowanie największego elementu na stronie. Z kolei First Input Delay - to czas niezbędny do osiągnięcie pełnej interaktywności przez witrynę. Strony, które uzyskują dobre wyniki w tych obszarach są dodatkowo punktowane.Warto zdać sobie sprawę, że, na którym jest ona umieszczona. Serwery często oferują rozmaite technologie, które zwiększają wydajność takiej strony. Poniżej zaprezentuję najważniejsze z nich.SSD (Solid State Drive) to nazwa technologii, która przez ostatnie lata staje się coraz popularniejsza. Tego typu nośniki opierają się na pamięci typu flash - zamiast klasycznych ruchomych dysków talerzowych HDD. DyskiGdy mówię, że hosting obsługuje technologię SSD - mam na myśli, że udostępniona przestrzeń dyskowa opiera się właśnie na tego typu nośnikach. Korzystanie z tej technologii to jedno z najlepszych rozwiązań, jeżeli zależy Ci na szybkiej stronie.Podczas ładowania się oraz interakcji na stronie, interpreter PHP po stronie serwera wysyła zapytania do bazy danych MySQL. W odpowiedzi otrzymuje on informacje, które następnie są wyświetlane na stronie internetowej.Widzisz więc, że strona do działania wymaga ciągłego angażowania interpretera PHP. Można jednak go znacząco odciążyć dzięki wykorzystaniu silników pamięci podręcznej. Takie technologie to Redis oraz Memcached.Dzięki silnikom cache (z ang. pamięć podręczna)- a nie na dysku twardym serwera. Brak konieczności czekania na reakcję bazy danych oznacza znaczące przyspieszenie działania strony.Hosting, który wspiera silniki Redis lub Memcached, działa po prostu szybciej. I nie potrzebujesz do tego zaawansowanych konfiguracji - przeważnie wystarczy włączyć obsługę tych silników z poziomu panelu hostingowego.Aby można było korzystać z serwera - konieczne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na takiej maszynie. Najczęściej jest to Apache , nieco rzadziej nginx. Prawda jest jednak taka, że rozwiązania ta - choć stabilne - nie zachwycają gdy chodzi o szybkość przetwarzania operacji.To oprogramowanie zostało opracowane po to, aby usprawnić proces ładowania się dynamicznych stron internetowych. Jest szczególnie polecane, gdy strona jest zbudowana na jednym z popularnych CMS’ów - np. na WordPressie LiteSpeed zwiększa wydajność interpretera PHP oraz prowadzi do ograniczenia zużycia zasobów serwera. W konsekwencji - strona może ładować się nawet kilka razy szybciej. Gdy dołożysz do tego kolejne atuty związane z większym bezpieczeństwem (np. większa skuteczność ochrony podczas ataków typu Anty-DDOS), wychodzi na to, że naprawdę warto wybrać serwer, który wspiera tę technologię.Już wcześniej wspomniałem o roli PHP podczas wyświetlania dynamicznych stron internetowych. Musisz jednak wiedzieć, że język ten ulega licznym modyfikacjom i aktualizacjom. Obecnie wdrażana jest już jego 8. generacja. Każdy update oznacza liczne poprawki - chodzi nie tylko o usuwanie luk bezpieczeństwa, ale także o poprawę szybkości i wydajności.Jeżeli będziesz korzystać ze starszej wersji PHP to tak naprawdę możesz zaszkodzić swojej stronie internetowej. Nie dość, że jest ona bardziej narażona na rozmaite cyberataki, to jeszcze nie korzystasz z uaktualnień, które odpowiadają za szybsze działanie strony.Miej przy tym na uwadze, że prędzej czy później pojawi się moment, w którym czy to szablon, czy widget, czy też wtyczka przestanie wspierać starą wersję PHP. W konsekwencji mogą one odmówić posłuszeństwa -Jaka jest moja rada? Włącz najbardziej aktualną wersję PHP w panelu hostingowym i dbaj o to, aby zawsze korzystać z tej najnowszej. A jeżeli na Twoim serwerze najnowszą wersją jest PHP 5.6, to koniecznie zmień hosting. :)Protokół HTTP to podstawa Internetu. Stosuje się go do nawiązania połączenia pomiędzy przeglądarką odwiedzającego, a serwerem na którym znajduje się strona internetowa. Klient wysyła żądanie wyświetlenia strony, a serwer w odpowiedzi przesyła zasoby potrzebne do jego realizacji.Sposób korzystania z Internetu zmienia się z biegiem czasu. Takim samym aktualizacjom ulega sam protokół HTTP - który staje się szybszy, bardziej stabilny oraz bezpieczniejszy. HTTP/2 - dzięki wprowadzeniu możliwości jednoczesnego procesowania wielu zapytań - sprawił, że można wyświetlać strony znacznie szybciej (niż w przypadku HTTP 1.1).Z kolei HTTP/3 dostarczył kolejnych ulepszeń dotyczących np. multipleksowania, szybkości nawiązania połączenia czy też ochrony przed jego blokowaniem.W związku z tym łatwo dojść do wniosku, że nowe wersje protokołów oznaczają szybsze działania stron. Niestety - w dalszym ciągu ogromna ilość serwerów obsługuje wyłącznie HTTP 1.1.A co możesz zrobić, żeby Twoja strona mogła korzystać z nowych wersji protokołu - a tym samym aby odwiedzający był w stanie wyświetlić ją szybciej? Wystarczy, że wybierzesz serwer, który obsługuje HTTP/3 (albo przynajmniej HTTP/2).Hosting korzystający z CDN ma do dyspozycji sieć serwerów rozproszonych po całym świecie.W związku z tym jest to doskonały sposób na przyspieszenie działania strony o zasięgu międzynarodowym.Pamiętaj, że ta technologia jest polecana przede wszystkim osobom, których strona jest odwiedzana przez użytkowników z różnych części świata. Jeżeli odwiedzający Twoją stronę pochodzą przede wszystkim z naszego kraju - CDN może nie być Ci potrzebny. W takim wypadku wystarczy, że zdecydujesz się na(lub np. w krajach ościennych).Jak widzisz - hostingi mogą oferować różnorodne technologie, które przyspieszają działanie stron internetowych. Pamiętaj, że wydajność witryny to nie tylko kod źródłowy - to właśnie od kondycji serwera w dużej mierze zależy czas potrzebny do jej wyświetlenia. Chyba przyznasz mi rację, gdy powiem, że lepiej jest wybrać hosting, który będzie “pomagać” Twojej stronie, prawda? :)Autor porównań usług i technologii w ramach rankingu najlepszych hostingów dla stron WWW , gdzie recenzuje i testuje usługi hostingowe pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Przedsiębiorca internetowy oraz twórca i autor blogów, który przez ponad 14 lat przetestował dziesiątki firm hostingowych.