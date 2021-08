Triki w Trendach Google. Wykorzystaj pełnię ich potencjału

Pigułka wiedzy.

Jak korzystać z Trendów Google? Jak działają Trendy Google? Te dwa zapytania bardzo mocno zyskiwały na popularności na przestrzeni ostatnich 15-lat. To właśnie w 2006 roku zaczęła funkcjonować usługa firmy z Mountan View, która daje wgląd w to, czego w wyszukiwarce Google poszukują internauci. Czego szukali internauci w 2006 roku i czego szukają dziś ? Tego dowiecie się czytając poprzedni wpis na ten temat. W tym dowiecie się jak skutecznie używać Trendów Google.Trendy Google mogą podpowiedzieć, czego szukali internauci w dowolnym dniu od 2004 roku do kilku minut temu. Bazują przy tym na dwóch zestawach danych: historycznych (od 2004 r. do trzech dni temu) i w czasie rzeczywistym (z ostatniego tygodnia). Czas rzeczywisty jest bardziej szczegółowy, z dokładnością co do minuty.Trendy to wyszukiwania zyskujące popularność, podczas gdy najczęściej wyszukiwane zapytania to te, które były najczęściej wpisywane w określonym przedziale czasowym. Wyszukiwania zyskujące popularność są przydatne, aby zobaczyć, co się zmieniło.

4. Porównuj duże miejsca z małymi

5. Dzienne trendy wyszukiwania

6. Sprawdź, co jest obecnie na topie

7. Zawsze porównuj

8. To samo hasło, różne miejsca

9. Trendy mogą pomóc w wizualizacji wspólnych zainteresowań

10. Trendy to nie sondaże...

11. ...ale mogą Ci wiele powiedzieć

12. Autouzupełnianie to nie to samo, co Trendy Google

13. Zobacz, co zyskuje popularność w Twojej okolicy

14. Pobieranie danych

15. I pamiętaj: baw się dobrze z Trendami Google

Źródło: GoogleGdy zaczniesz korzystać z Trendów Google, masz możliwość wyszukiwania "hasła" lub "tematu". W miarę możliwości zalecamy wybór "tematu". Są one niezależne od języka i uwzględniają różnice w pisowni (i błędy!), a także wiele nazw dla tej samej rzeczy.Jak porównać wyszukiwania tego samego hasła w dwóch różnych lokalizacjach? Trendy Google normalizują dane wyszukiwania, aby ułatwić porównywanie haseł - dane są porządkowane według czasu i lokalizacji zapytania. Oznacza to, że wyniki wyszukiwania według lokalizacji geograficznej są porównywalne. Dzięki temu możesz sprawdzić, w których miejscach najczęściej wyszukiwany jest brunch, a w których śniadanie.W wielu krajach na świecie możesz zobaczyć, jakie trendy pojawiają się każdego dnia, co jest dziś trendy w różnych krajach świata. To także miejsce, w którym zrozumiesz liczbę wyszukiwań.Źródło: GoogleTrendy wyszukiwania w czasie rzeczywistym to świetny sposób aby sprawdzić, co dzieje się w danej chwili i w kontekście wiadomości medialnych.Źródło: GoogleJeżeli chcesz zrozumieć skalę danego trendu, użyj porównań względnych, aby zrozumieć popularność. Weźmy pogodę jako punkt odniesienia – jeden z największych i najbardziej spójnych tematów, wyszukiwany każdego dnia.Źródło: GoogleTo jedna z ciekawszych funkcji Trendów. Dzięki niej porównasz maksymalnie 5 tematów lub haseł z określeniem lokalizacji geograficznej. Na przykład, sprawdzisz tendencje wyszukiwania hasła COVID-19 w różnych krajach na całym świecie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Trendy Google to tak naprawdę zbiór danych skoncentrowanych na człowieku. Ludzie szukają tego, co ich interesuje. Nawet jeśli te zainteresowania mogą czasami wydawać się niejasne, prawdopodobnie nie tylko Ty chcesz uzyskać więcej informacji na dany temat. Trendy Google pomagają wizualizować i badać różne tematy, takie jak sny, psy i koty, a nawet naprawianie toalety.Trendy Google to nie narzędzie do tworzenia naukowych ankiet i nie należy ich mylić z danymi sondażowymi. Trendy odzwierciedlają jedynie zainteresowanie wyszukiwaniem poszczególnych tematów w określonym czasie.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pomiędzy publikacjami kwartalnymi, wykorzystuje Trendy do śledzenia PKB każdego tygodnia, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego, co dzieje się w światowej gospodarce.Autouzupełnienie próbuje przewidzieć, co piszesz, dzięki czemu możesz szybciej dotrzeć do tego, czego szukasz. A ponieważ jest to funkcja przewidująca, Google nie chce zaskakiwać ludzi. Nawet jeśli możesz wyszukiwać, co chcesz, istnieją zasady dotyczące tego, co może pojawić się w autouzupełnianiu. Z drugiej strony Trendy to narzędzie, w którym możesz wyszukać zainteresowanie dowolnym zapytaniem. Ponieważ wpisujesz je i prosisz o wyświetlenie wyników, pokazywane są dostępne dane z Trendów dla prawie każdego zapytania.Kolejną interesującą funkcją Trendów (niestety, dostępną jedynie dla obszaru USA) jest możliwość sprawdzenia, co zyskuje popularność w obszarze miejskim, nawet bez wpisywania wyszukiwanego hasła. Da się w ten sposób zobaczyć, jakie były trendy w ciągu ostatniego miesiąca, a nawet roku, na przykład w San Francisco.Wystarczy kliknąć przycisk pobierania obok każdego wykresu. Aby uzyskać więcej danych, zapoznaj się z nowym zbiorem danych dotyczących codziennych wyszukiwań zyskujących popularność od zespołu Google BigQuery.Około 15% zapytań w wyszukiwarce Google każdego dnia, nie zaobserwowano wcześniej. To świetny sposób, aby zajrzeć za kulisy i zrozumieć stale zmieniające się zainteresowania ludzi z całego świata.Źródło: Google