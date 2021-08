Pasażer chciał wejść do samolotu lukiem bagażowym. Wideo hitem Internetu

Kabaret.



W ostatnich dniach co najmniej kilkukrotnie słyszałem o Polakach, którzy z różnych powodów spóźnili się na swój samolot. W lwiej części przypadków (we wszystkich?) stało się tak ze względu na ich niefrasobliwość. Wielu pasażerów wzięło swoje błędy na klatę, kupując nowy bilet na kolejny lot. 34-letni pasażer podróżujący z angielskiego lotniska East Midlands Airport, pomimo 35-minutowego spóźnienia na odprawę, postanowił za wszelką cenę dostać się na pokład. Jego wyczyn skończył się interwencją policji.



Chciał wejść do samolotu przez luk bagażowy. Wszystko uwieczniły kamery

Jeden z pasażerów linii Ryanair (świadkowie twierdzą, iż Polak, choć informacji tej oficjalnie nie podano) był bardzo zdeterminowany do tego, by wejść na pokład samolotu do Rzeszowa. W sieci pojawiło się nagranie, jak zdesperowany mężczyzna wchodzi na taśmę bagażową, próbując dostać się do maszyny wraz z bagażami. Trudno uwierzyć w to, że pomyślał, że zostanie niewykryty przez kamery lub pracowników obsługi lotniska, ładujących walizki pasażerów do samolotu.



Pasażera aresztowano, ale nie ukarano. Otrzymał wyłącznie upomnienie. Internauci otrzymali z kolei dostęp do filmu, na którym pasażer nieudolnie próbuje - w rytm podłożonego do nagrania kawałka Freestyler zespołu Bomfunk MC's - przedostać się do samolotu. W pewnym momencie zgubił but, gubiąc przy okazji także godność na oczach tysięcy rozbawionych użytkowników sieci.





Nie wiadomo czy 34-latek był nietrzeźwy, czy najzwyczajniej w świecie głupi. Podróż w luku bagażowym mogła skończyć się dla niego bardzo źle.Źródło: Internet