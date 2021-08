Tworzenie kopii danych z Facebooka stało się znacznie łatwiejsze

Sprzęt warty dziesiątki tysięcy złotych.

Przenieś kopię swoich informacji na Facebooku

"Aby zapewnić ludziom wybór i lepszą kontrolę nad ich danymi, przez ostatnie kilka miesięcy od podstaw przebudowaliśmy nasze narzędzie do przenoszenia danych. Teraz internautom łatwiej będzie przenieść kopię swoich danych z Facebooka do innych usług."

Kopia zapasowa danych z Facebooka to funkcja pozwalająca zarchiwizować dane w postaci na przykład zdjęć, filmów i kontaktów, by te nie przepadły w razie usunięcia lub utraty dostępu do konta. Facebook ogłosił właśnie, że zaktualizował swoje narzędzie umożliwiające dokonanie tej czynności. Tworzenie kopii zapasowej informacji z największego na świecie serwisu społecznościowego jest od teraz znacznie łatwiejsze.W telegraficznym skrócie: Facebook ułatwia zapisanie kopii zapasowej danych z Facebooka na jeszcze większej liczbie popularnych platform. Novum jest Photobucket oraz Kalendarz Google. Co więcej, umożliwiono wykonanie kopii zapasowej Wydarzeń. Jak czytamy w komunikacie: