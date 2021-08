Na stacji kosmicznej nie ma pająków, ale astronauci z arachnofobią przeżywają katusze

Środowisko sond, statków i stacji kosmicznych na pewno nie jest miejscem, gdzie moglibyśmy spotkać owady i pajęczaki. No chyba, że akurat agencja kosmiczna przeprowadzała by jakieś badania na oddziaływanie nieważkości na ich organizmy. Jednak nawet realny brak pająków podczas załogowych misji nie oznacza, że astronauci bojący się tych zwierząt będą mieli mało stresujący czas.Kilka dni temu Megan McArthur z NASA, która kilkanaście lat temu brała udział w jednej z misji naprawczych Kosmicznego Teleskopu Hubblea (dokładnie jako specjalista misji STS-125 w 2009 roku) podzieliła się nietypowym wpisem na Twitterze. Obecnie Megan jest członkiem załogi SpaceX Crew-2, która ma spędzić w sumie około 6 miesięcy (licząc od końca kwietnia 2021 roku) na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W swoim poście podzieliła się wrażeniami osoby z arachnofobią i zarazem astronauty.

McArthur wyznała, że nawet podczas misji na ISS może mieć chwile słabości arachnofobii / Foto: Astro_Megan (Megan McArthur) @ Twitter

Nierzeczywisty bodziec także może wywoływać irracjonalny strach

Okazuje się, że wiedza o braku pająków w Dragonie koncernu SpaceX czy na samej stacji ISS nie jest gwarancją uśpienia lęków. Megan McArthur wielokrotnie była przestraszona po tym, kiedy dostrzegała różne drobiny unoszące się w powietrzu (kurz, drobinki jedzenia i inne bardzo małe obiekty) wypełniającym stację czy statek. Taki widok może przypominać pająka zwisającego na nitce pajęczyny. Astronautka zaznaczyła, że trwoga trwa raczej tylko ułamki sekund. Jednak pomimo ponad 100 dni spędzonych na orbicie, zakorzeniony w podświadomości lęk i tak na początku wygrywa ze zdrowym rozsądkiem, który nie od razu podpowiada, że na nie ma tam żadnych pająków, więc nie ma się czego obawiać.Część osób może dziwnie intepretować takie wyznanie, ale pamiętajmy, że wielu ludzi ma różnego rodzaju fobie. Chwile słabości w sytuacji wystawienia nie tyle na realny, co tylko przypominający je bodziec, nawet przez sekundy czy ich ułamki, nie są niczym dziwnym. Osoby dotknięte arachnofobią równie dobrze mogą mieć problemy z oglądaniem ich na ekranie telewizora czy w kinie, nawet jeśli od razu wiedzą, że to tylko wyświetlane wideo. Podobne kwestie można by przełożyć także na wiele innych zespołów lękowych.Źródło: Astro_Megan (Megan McArthur) @ Twitter / własne / slashgear