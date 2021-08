Randki na Facebooku z trzema nowościami. Znasz w ogóle tę funkcję?

Alternatywa dla Tindera.

Czym są Randki na Facebooku?

"Wyszukiwanie par według wspólnych zainteresowań spotkało się z uznaniem użytkowników i ponad 1 na 4 randkowiczów dodaje do profilu swoje hobby. Najpopularniejsze z nich to słuchanie muzyki, oglądanie filmów, podróżowanie, czytanie i granie w gry wideo."

Nowe funkcje w Randkach na Facebooku

Z końcem kwietnia ubiegłego roku na Facebooku ruszyła nowa funkcja związana z randkowaniem. Facebook Dating , czyli po prostu Randki doczekały się właśnie sporej aktualizacji. Nie wiedziałeś nawet o tym, że Facebook może zastąpić Tindera i pomóc Ci znaleźć drugą połówkę? Nadarza się dobra okazja do tego, aby zainteresować się tak wirtualnymi randkami, jak i nowościami.Randki na Facebooku dają możliwość nawiązywania połączeń wideo z inną osobą, celem jej lepszego zapoznania. Odbiorca zaproszenia otrzymuje powiadomienie i może zaakceptować lub odrzucić ofertę, klikając na wyskakujące okienko. W przypadku akceptacji Facebook Dating umożliwi danej parze nawiązanie czatu wideo. Facebook podaje, że Randki zyskują na popularności ­tylko w ostatnim roku wykorzystanie tej funkcji wzrosło o ponad 50%.- czytamy w komunikacie. Liczba wysyłanych dziennie wiadomości wzrosła od sierpnia 2020 roku o ponad 55%.Facebook uzupełnił swoją alternatywę dla Tindera o trzy nowości. Mają one na celu usprawnienie wyszukiwania par oraz umożliwienie sprawniejszej komunikacji. Przede wszystkim umożliwiono"tego jedynego" lub "tej jedynej". Każdy może wybrać wybrania do dwóch kolejnych lokalizacji w obrębie kraju, w którym się znajduje. To przydatne dla osób pracujących zdalnie lub często przemieszczających się pomiędzy miastami.Drugą z nowości jest "". Opcja ta pozwala odnaleźć kandydatów na randkę, którzy mimo nie wpasowywania się w standardowe preferencje, mogą danej osobie wydać się interesujące.Wreszcie, trzecią z innowacji są. Osoby pragnące tylko porozmawiać, a niekoniecznie się pokazywać, powinny być zadowolone z tej zmiany.Wyżej wymienione funkcje będą dostępne w 52 krajach, w tym także w Polsce.Źródło: Facebook