Nowe zasady na OLX. Pakiet Ochronny jeszcze w sierpniu

Oszustwa na OLX to prawdziwa plaga. Specjalizują się w nich przede wszystkim obcokrajowcy, wykorzystujący do swoich działań komunikator WhatsApp. Nie znaczy to rzecz jasna, że przestępcy nie czyhają na ofiary również bezpośrednio na popularnej platformie sprzedażowej. Przedstawiciele OLX, celem poprawienia bezpieczeństwa zakupów, zapowiedzieli właśnie wprowadzenie Pakietu Ochronnego.



Pakiet Ochronny na OLX od 24 sierpnia

Pakiet Ochronny to nowa funkcja, dzięki której zakupy mają być nie tylko bezpieczniejsze, ale także wygodniejsze. Jest ściśle powiązana z usługą Przesyłka OLX, umożliwiającą w prosty sposób wysłanie towaru nabywcy, jeśli umówienie się na odbiór osobisty nie jest możliwe. Nowość na OLX przypomina nieco system bezpiecznych płatności znany chociażby z eBaya.



"Kupując przedmiot, Twoje pieniądze będą chronione przez OLX nawet po odebraniu i rozpakowaniu przesyłki. W przypadku, gdy paczka okaże się być pusta bądź zakupiony przedmiot będzie zupełnie inny (i o znacznie niższej wartości) niż ten zamawiany, przekazanie pieniędzy Sprzedającemu zostanie wstrzymane. Od momentu otrzymania przesyłki masz 24h na zgłoszenie problemu." - głosi opis Pakietu Ochronnego.



Jeśli w wyżej wskazanym czasie kupujący nie zgłosi problemu związanego z przesyłką, sprzedający otrzyma pieniądze za przedmiot.



"Pakiet Ochronny zabezpieczy wpłacone za przedmiot pieniądze w przypadku otrzymania pustej paczki lub zupełnie innego przedmiotu (i o znacznie niższej wartości) niż zamawiany. Weryfikacja Twojego zgłoszenia potrwa maksymalnie 14 dni. Jeśli nieprawidłowość zostanie potwierdzona, środki zostaną zwrócone na Twoje konto bankowe." - czytamy. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Pakiet Ochronny będzie działał we wszystkich kategoriach, w których da się skorzystać z Przesyłki OLX.



Zgłaszanie nieprawidłowości będzie bardzo proste. Aby to zrobić kupujący będzie musiał zalogować się do OLX, a następnie przejść do zakładki Twoje Przesyłki/Kupujesz i przy danym zamówieniu wybrać przycisk "Zgłoś".



Źródło: OLX