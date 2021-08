Mapa klasyków polskiego Internetu. Znajdziesz na niej wszystkie kultowe filmy

Zobacz, uśmiejesz się.

Mapa klasyków polskiego Internetu

Mniej więcej dwa i pół roku temu jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl ogłosił prace nad stworzeniem mapy kultowych miejscówek z polskiego internetu. Miały się na niej znaleźć lokacje, w których kręcono najpopularniejsze filmiki z polskiej części YouTube. Gdzie był chorąży, który popsuł czołg? Gdzie skakał Paweł Jumper? Odpowiedzi na te pytania zawierał nieistniejący już serwis mapainternetów.pl. Mapa na szczęście przetrwała.Autorem mapy jest użytkownik Wykop.pl o pseudonimie RonaldinhoTHC. Do stworzenia projektu została wykorzystana po prostu Mapa Google z warstwami i punktami naniesionymi przez internautę. Jej obsługa jest bardzo intuicyjna. Wystarczy kliknąć na symbol na mapie, aby dowiedzieć się, które nagranie zarejestrowane w danym miejscu. Nie zabrakło oczywiście krótkich opisów oraz, co najważniejsze, linków do YouTube!