30 lat WWW. Zobacz, jak wyglądała pierwsza strona internetowa

WWW mogło nie powstać, gdyby nie upór Tima Bernersa-Lee

W 1989 roku największe na świecie laboratorium fizyczne, CERN, było źródłem pomysłów i informacji przechowywanych na wielu niekompatybilnych ze sobą komputerach. Sir Tim Berners-Lee wyobraził sobie wtedy jednolitą strukturę łączenia informacji pomiędzy różnymi komputerami i w marcu 1989 roku zaprezentował swoją propozycję, zatytułowaną "Zarządzanie informacją: propozycja". 6 sierpnia 1991 roku Tim Berners-Lee opublikował informacje o swoim projekcie WorldWideWeb i przedstawił światu Internet.W 1989 roku reakcja zwierzchników Bernersa-Lee na koncepcję WWW była mocno sceptyczna. Wiecie, coś w stylu korporacyjnego "fajne, ale nie". Kiedy rok później Berners-Lee wrócił z nową i ulepszoną propozycją, otrzymał pozwolenie na dalsze prace nad projektem. W 1991 roku WWW był gotowy do uruchomienia. Berners-Lee opracował HTML, HTTP i adresy URL — elementy do tworzenia stron internetowych — wszystko na swoim komputerze NeXT zaprojektowanym przez Steve'a Jobsa.Pierwsza strona internetowa uruchomiona na starym dobrym W3 zawierała instrukcje dotyczące tego, jak z niej korzystać. Treść dotyczyła, a jakże, projektu jakim był World Wide Web. Przeglądając zawartość witryny można było dowiedzieć się, jak tworzyć strony internetowe i poznać garść informacji o hipertekście (zakodowanych słowach lub frazach, które prowadzą do treści).