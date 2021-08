Speedtest z raportem o Starlink. Świetne wyniki szybkości łącza

Od początku komercyjnych testów beta satelitarnego łącza internetowego Starlink minęło już sporo miesięcy. W Polsce wciąż nie mamy do niego dostępu, ale z naszych rejonów można wymienić chociażby sąsiadujące Niemcy. Znana na świecie w kwestii pomiarów szybkości łącz firma Ookla i jej sztandardowy Speedtest stały się bazą do wykonania raportu na temat jakości łącza Statlink w drugim kwartale 2021 roku.Według zestawienia Ookla, satelitarny internet Elona Muska ma się naprawdę dobrze. W USA minimalnie gorzej niż typowe łącza, ale i tak o niebo lepiej od swojej bezpośredniej konkurencji (HughesNet czy Viasat). Osiągnięto 97,23 Mb/s pobierania i 13,89 Mb/s wysyłania przy świetnym jak na satelitarne łącze pingu 45 ms. Co ciekawe, w tym rejonie parametry Starlink dynamicznie się polepszają, a satelitarna konkurencja w zasadzie stoi w miejscu - nie odnotowano w jej przypadku zauważalnych zmian w ujęciu kwartał do kwartału.

W USA dostęp do Starlink jest już dość powszechny / Foto: Ookla Speedtest

Europa z naprawdę świetnym dostępem do sieci Starlink, Niemcy z genialnymi pingami jak na satelitę

W Kanadzie jest nieco gorzej, ale średnie pobieranie 86,92 Mb/s i wysyłanie 13,63 Mb/s z pingiem 55 ms, to też świetne wiadomości dla osób, które w inny sposób nie mogłyby mieć dostępu do szerokopasmowego łącza. Co więcej pobieranie Starlink (ale wysyłanie, a szczególnie ping już nie) wychodzi odrobinę lepiej niż typowe łącze w Kanadzie. Nowozelandczycy mogą liczyć na 127,02 Mb/s pobierania i 23,61 Mb/s wysyłania, ale bardzo wysoki ping 101 ms. To znacznie lepiej niż typowy usługowca tego rejony, jednak nie w kwestii pingu, który w przypadku Starlink jest kiepski na tle innych krajów.Jak tam mają się bliskie nam państwa? We Francji jest po prostu świetnie (no, pingi mogły by być lepsze, ale jest niewiele gorzej niż w USA). 129,39 Mb/s pobierania i 29,35 Mb/s wysyłania z 53 ms. Za to nasi zachodni sąsiedzi Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi pingami w Starlinku z całego zestawienia i także prędkościami zauważalnie powyżej 100 Mb/s. W ich przypadku, to 107,98 Mb/s pobierania, 23,98 Mb/s wysyłania i rewelacyjny na satelitarne warunki średni ping 37 ms.