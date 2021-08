Przerwa serwisowa InPost. Czy Paczkomaty będą działały?

Ważny komunikat.

Przerwa serwisowa Paczkomaty - 8.08.2021

"Z uwagi na prace serwisowe w terminie 08.08.2021, w godzinach 00:00-24:00 (24 godziny) nie będzie możliwości tworzenia i umieszczania przesyłek w Paczkomatach. Pomimo przerwy bez problemu odbierzesz przesyłki z Paczkomatu przy pomocy kodu QR lub kodu odbioru."

Polacy kochają Paczkomaty stworzone przez firmę InPost. Z roku na rok coraz częściej zamawiamy produkty w Internecie z wysyłką do tych automatów pocztowych, a także nadajemy w nich swoje paczki i trudno się temu dziwić. Da się to robić o dogodnej dla siebie porze dnia - również w weekendy - a pakunki przesyłane są pomiędzy punktami błyskawicznie. Niestety, czasami trafiają się dni, w których pojawiają się utrudnienia.InPost ogłosił, że już w ten weekend rozpoczną się związane z Paczkomatami prace serwisowe. 24-godzinną przerwę techniczną zaplanowano na 8 sierpnia. W związku z tym niestety możliwym nie będzie możliwość umieszczania przesyłek w Paczkomatach oraz ich tworzenia. Na pocieszenie: wszystkie zamówione paczki będą mogły zostać odebrane dzięki kodowi QR lub kodowi odbioru.8 sierpnia nie będzie działała aplikacja mobilna InPost Mobile , która umożliwia bezkontaktowe otwieranie boksów. Jeśli wybierzesz się wtedy do Paczkomatu, nie otworzysz skrytki. Nie rezygnuj z odbioru paczki, bowiem zrobisz to za pomocą jednej z wcześniej wymienionych metod.- głosi komunikat na stronie InPostu.Źródło: InPost