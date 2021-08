Amazon płaci za Twój odcisk dłoni. Sprzedasz go?

Niewielki zarobek w zamian za odarcie się z cząstki prywatności.

Amazon płaci 10 dolarów za odcisk dłoni

Na ile cenisz swoją prywatność? A może jeszcze inaczej: na ile cenisz odcisk swojej dłoni? Firma Amazon wycenia go na równowartość 10 dolarów (ok. 38,50 złotych) w środkach, które da się wykorzystać na zakupy w serwisie. Ruszył nowy program pilotażowy, mający w ten sposób zachęcać konsumentów do robienia zakupów w bezkasowych sklepach stacjonarnych, należących do sieci.Amazon One to nowe czytnik biometryczne, analizujące odcisk dłoni konsumentów. Dzięki nim klient, wychodząc z jednego ze sklepów, może zapłacić za wynoszone przez siebie zakupy przesunięciem dłonią nad takowym urządzeniem. Sprzęt działa już z powodzeniem w kilku sklepach w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Nowym Jorku, New Jersey i stanach Teksas i Maryland. Amazon chce zachęcić kolejne osoby do korzystania z nowoczesnego sposobu zapłaty, oferując kupony w wysokości 10 dolarów na zakupy.Gigant handlu detalicznego podaje, że sprzęt do skanowania dłoni "wychwytuje najdrobniejsze cechy dłoni – zarówno szczegóły powierzchni, takie jak linie i grzbiety, jak i cechy podskórne, takie jak układ żył – w celu stworzenia unikalnego podpisu dłoni". Ten jest następnie przechowywany w chmurze i używany do potwierdzania tożsamości, gdy właściciel przebywa w jednym ze sklepów firmy.