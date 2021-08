Spotify wprowadzi na rynek tańszy abonament?

Firma testuje różne opcje.





Spotify Plus = tańszy abonament?





Okazuje się, że Spotify może przygotowywać zupełnie nowe plany abonamentowe dla użytkowników. Popularny serwis streamingowy szuka kolejnych sposobów na to, jak przyciągnąć do siebie jeszcze większą liczbę użytkowników - od wielu miesięcy bowiem Apple Music goni Spotify w zakresie płacących subskrybentów. Czym miałoby być w takim razie Spotify Plus?Jak donosi The Verge, co najmniej jeden z użytkowników widział już w swojej aplikacji Spotify Plus jako zupełnie nowy plan abonamentowy, który może w przyszłości trafić do serwisu. Okazuje się, że trzeba było za niego zapłacić 0,99 dolara - to jedna dziesiąta kosztów, których Spotify wymaga w przypadku regularnego, standardowego planu abonamentowego.Niektóre źródła szybko studzą zapał i wskazują na to, iż firma ze Szwecji może po prostu testować nowe warianty cenowe, które finalnie nigdy nie trafią do aplikacji.Na ten moment bezpłatna wersja Spotify istnieje od 2018 roku. Jest ona dość mocno ograniczona. Nie pozwala bowiem pomijać więcej niż sześciu utworów na godzinę i pozwala tylko na słuchanie określonej muzyki z 15 wybranych list odtwarzania. Spotify Plus miałoby temu wszystkiemu zaradzić, niestety przy jednoczesnym pozostawieniu reklam.Spotify Plus w cenie 0,99 dolara miesięcznie miałoby odblokować możliwość bardziej elastycznego słuchania muzyki - zarówno w aplikacji mobilnej, jak i tej przeznaczonej na komputery. Niestety dalej bylibyśmy zmuszeni do słuchania reklam, które pojawiałyby się jakiś czas podczas odtwarzania dźwięku.Ile w tym wszystkim prawdy? Ciężko ocenić. Spotify ma bowiem bardzo dużą historię testowania eksperymentalnych funkcji oraz wypuszczania kontrolowanych przecieków w odpowiednich momentach.Chyba po prostu będziemy musieli poczekać na więcej szczegółów i zobaczyć czy Spotify Plus faktycznie stanie się rzeczywistością.Źródło: GsmArena / fot. Haithem Ferdi - Unsplash