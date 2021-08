Nadchodzi Polsat Box Go i Polsat Go. Wiemy, co dalej z użytkownikami Ipla

Nowe serwisy od Grupy Polsat Plus. Nowe serwisy od Grupy Polsat Plus.



Grupa Polsat Plus poinformowała, że rozwija swoje serwisy i aplikacje internetowe, dostępne dla wszystkich klientów. Już wkrótce widzowie będą mogli korzystać z Polsat Box Go i Polsat Go.



Polsat Box Go to duży wybór treści online i dostępu do nich – ponad 100 kanałów TV, sport, filmy, seriale, rozrywka, informacje, bajki – wszystko w jednym miejscu, dostępne wszędzie, w dowolnym czasie i na wybranym urządzeniu.



Serwis będzie oferował odpłatnie i bez reklam treści Grupy oraz producentów i nadawców zewnętrznych. Abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych i ofert będą mieli dostęp do Polsat Box Go bez dodatkowych opłat. Dotychczasowi posiadacze płatnych pakietów w Ipli i CP Go, będą mieli je nadal dostępne w ramach Polsat Box Go. Dostęp do oferty kilku prostych pakietów będzie mógł wykupić każdy chętny, nawet niebędący abonentem Polsat Box.



Co dalej z Ipla?

Polsat Box Go zastąpi Iplę i Cyfrowy Polsat Go (CP Go) i będzie oferował odpłatnie w modelu abonamentowym i bez reklam treści Grupy oraz producentów i nadawców zewnętrznych. Obecni klienci CP Go i Ipli będą mogli nadal korzystać z nowego serwisu i aplikacji Polsat Box Go (ten sam login i hasło) na różnych urządzeniach.



Polsat Box Go będzie miał nowe funkcje i nowy, przejrzysty wygląd. Wśród nowości warto wymienić: nowy system rekomendacji treści, profile użytkowników (każdy z domowników może mieć własne subkonto), dostęp offline. (wybrane treści można pobrać na telefon lub tablet i oglądać później bez użycia internetu), funkcja Chromecast i AirPlay dla VOD oraz kanałów TV,



Polsat Box Go będzie dostępny pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV, a także na dekoderach.