YouTuberzy zdemaskowali antyszczepionkowca. Łapówka za brak krytyki szczepionki

Przekupstwo w zamian za pozytywną postawę wobec jednej ze szczepionek na COVID-19

Piers Corbyn Jasiem Kapelą brytyjskiego ruchu antyszczepionkowego i koronasceptycznego?

Autorzy brytyjskiego kanału YouTube o nazwie Josh Pieters & Archie Manners z prawie 1,5 miliona subskrybentów przygotowali ciekawą prowokację. Tamtejszy bardzo popularny 74-letni działacz antyszczepionkowy Piers Corbyn będący bratem byłego lidera partii pracy Jeremego Corbyna okazał się nie być tak ideowy, na jakiego się kreuje. Poza byciem w opozycji do szczepień, Corbyn zaprzecza też istnieniu samego koronawirusa czy efektu cieplarnianego.Josh i Archie zaaranżowali nagrywane ukrytą kamerą spotkanie z Corbynem. Początkowo nie podając żadnych szczegółów umówili się na rozmowę na żywo chcąc wesprzeć jego kampanię. Na miejscu podali się za bogatych udziałowców AstraZeneca i zaproponowali 10 tysięcy funtów w zamian za skupienie negatywnych wypowiedzi na konkurencyjnych szczepionkach od Moderny i Pfizera oraz brak krytyki preparatu AstraZeneca. Czy Piers Corbyn uniósł się honorem i odmówił? Śledząc film możemy zauważyć stwierdzenie, że jeśli akcjonariusze nie będą wpływali na jego politykę kampanii, potwierdził chęć i zaczął wymieniać różnice pomiędzy szczepionką AstraZeneca i innych koncernów. Wziął też kopertę i obiecał nie mówić nikomu o pieniądzach.Miała to być prowokacja, a nie realna próba przekupstwa, więc podstawiona osoba w międzyczasie poprosiła Corbyna o wspólne selfie, kiedy inny pomocnik YouTuberów niepostrzeżenie zamienił kopertę na identyczną, ale wypełnioną gotówką z gry Monopoly. Po całym zajściu Corbyn tłumaczył się, że został zmanipulowany i darowizna od ludzi podających się za udziałowców AstraZeneca nie zmieniłaby zupełnie niczego w jego poglądach i ich głoszeniu. Zaznaczył też, że widząc zabawkowe banknoty w domu po prostu zaczął śmiać się z całej sytuacji, ale ukartowane spotkanie miało zupełnie inny wydźwięk i wszystko co przekazuje widzom, to tylko kwestia montażu.Oczywiście montaż na YouTube to norma, ale ciężko powiedzieć nie będąc naocznym świadkiem wydarzeń, czy zmienił narrację czy po prostu zwyczajnie uatrakcyjnił wideo wyłącznie w celu lepszego oglądania. Jest szansa, że to manipulacja YouTuberów, ale równie dobrze nie i Corbyn po prostu próbuje wyjść z twarzą z sytuacji. W pewnym sensie można porównać to dou Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Sportowym w cyklu Hejt Park. Choć w tym wypadku nie chodziło o zmianę poglądów poety, a po prostu wzięcie pieniędzy za wywiad i jego kontynuowanie, a nie promowanie swoich poglądów czysto dla idei, na co można by liczyć jako naturalną kolej rzeczy po słowach poety.Źródło i foto: Josh Pieters & Archie Manners @ YouTube / inews UK