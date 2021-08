Nowa subskrypcja YouTube Premium Lite to coś, na co czekałem

W końcu.

YouTube Premium Lite pomoże pozbyć się reklam z YouTube

Korzystam z YouTube Premium, bo... nie za bardzo mam inne wyjście. Z YouTube korzystam wyjątkowo często na moim telewizorze z systemem Android, gdzie kwestii reklam nie da się obejść za pomocą żadnego z blokerów reklam. Na smartfonie lub tablecie można po prostu zainstalować sobie YouTube Vanced , ale nie dla wszystkich jest to rozwiązanie idealne. Na szczęście Google testuje właśnie zupełnie nowy plan YouTube Premium Lite, stworzony dla osób takich jak ja.Reklamy w trakcie i pomiędzy filmami na YouTube mogą być irytujące do tego stopnia, że wiele osób płaci abonament YouTube Premium tylko po to, aby się ich pozbyć. W ramach abonamentu otrzymuję wiele rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuję, a płacę za nie "ekstra". Nie interesuje mnie YouTube Music, podobnie jak pobieranie filmów, by móc je później odtworzyć w trybie offline. Jak to dobrze, że powstało YouTube Premium Lite.Według oświadczenia przekazanego przez Google serwisowi The Verge, nowy plan płatności jest obecnie testowany w Europie - w Belgii, Danii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii i Szwecji. Zamiast 11,99 euro Premium Lite kosztuje 6,99 euro i obejmuje wyłącznie usunięcie reklam z filmów. Jeśli miałbym płacić 11,99 złotych zamiast 23,99 złotych, a tyle kosztuje YouTube Premium w Polsce, skorzystam z nowej usługi w ciemno.