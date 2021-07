3,4 miliarda złotych kary dla Amazon. Powodem RODO

Auć.

Nielegalne praktyki reklamowe Amazona

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) powodem rekordowej kary dla firmy Amazon. Gigant rynku sprzedaży detalicznej został ukarany grzywną w wysokości 746 milionów euro (3,4 miliarda złotych) po tym, jak luksemburska Narodowa Komisja Ochrony Danych (CNPD) stwierdziła, że firma naruszyła przepisy RODO podczas przetwarzania danych osobowych.Dziennikarze The Wall Street Journal dostrzegli grzywnę w zgłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa, w którym firma ujawniła, że kara została nałożona dwa tygodnie temu po tym, jak CNPD zakończyła dochodzenie w sprawie praktyk reklamowych Amazona.CNPD nakazał firmie Amazon zrewidowanie swoich praktyk reklamowych, ale firma do tej pory nie ujawniła żadnych szczegółów na temat ewentualnych zmian. Przedstawiciele Amazona nie są zadowoleni z kary i uważają, że. Firma chce odwołać się od decyzji w sądzie i argumentuje, że proponowana grzywna jestZasady RODO pozwalają na to, aby kara wynosiła 20 milionów euro lub 4% rocznych globalnych przychodów firmy, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. W czerwcowym projekcie CNPD grzywna została ustalona na 358 milionów euro, ale kwota ta wzrosła ponad dwukrotnie po tym, jak inne organy regulacyjne UE zajęły się tą sprawą.W ubiegłym roku Komisja Europejska ujawniła wyniki odrębnego dochodzenia w sprawie sposobu, w jaki Amazon promuje własne produkty w regionie. Unijni komisarze stwierdzili, że Amazon wykorzystywał dane sprzedawców zewnętrznych ze swojego rynku w celu poprawy sprzedaży własnych produktów. W zależności od wyniku tego dochodzenia, Amazon może zostać ukarany grzywną w wysokości do 23,5 miliarda euro.Źródło: WSJ