Kopalnia kryptowalut w Komendzie Głównej Policji. Wskazano winnych

Ciekawe czy się opłaciło.

Górnicy z Komendy Głównej Policji

Pracownicy Komendy Głównej Policji na służbowym sprzęcie wydobywali kryptowaluty. Dziennikarze TVN24 potwierdzili, że komendant główny policji Jarosław Szymczyk zwolnił już jedną z odpowiedzialnych za proceder osób. W samym kopaniu wirtualnych pieniędzy nie byłoby może nic bardzo złego, gdyby nie to, że urządzenia wykorzystywane do miningu zawierały cenne bazy danych, które mogły wydostać się poza komputery.Informatyk na cywilnym etacie oraz drugi pracownik Komendy Głównej Policji wydobywali kryptowaluty na sprzęcie służbowym. Informatyk miał wyposażyć policyjne komputery w odpowiednio wydajne karty graficzne, zainstalować na nich stosowne oprogramowanie oraz zarabiać na wydobyciu wirtualnych walut. Skala procederu nie jest znana. Mężczyźni korzystali z energochłonnego sprzętu nie ponosząc opłat za prąd oraz - co mniej istotne - wykorzystując policyjne łącze.