Znany filmik właśnie dołączył do elitarnego klubu. Obejrzałeś go co najmniej raz

Gwarantuję Ci, widziałeś go.

Rick Astley i "Never Gonna Give You Up" z imponującym osiągnięciem

Choć czasy memicznej świetności tego kawałka minęły już jakiś czas temu, internauci nadal chcąc kogoś nabrać często się nim posługują. Utwór "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya dołączył właśnie do elitarnego grona filmów na YouTube, które zdobyły ponad miliard odsłon. Zaryzykuję stwierdzenie, że w tym przypadku co najmniej 750 milionów przeklików pochodziło od osób szukających w sieci zupełnie innej zawartości i padających ofiarą żartów.Tylko 16 filmów na YouTube zdołało do dziś dzień przekroczyć miliard odsłon. Pierwszym artystą, któremu udało się to dokonać jest Psy. Pamiętacie kawałek "Gangnam Style"? Nie? I tak Wam przypomnę. Na tę chwilę klip obejrzano 4,1 miliarda razy."Never Gonna Give You Up" był debiutanckim singlem z albumu "Whenever You Need Somebody" z 1987 roku i był popularny przez krótki okres, po czym popadł w zapomnienie. Mniej więcej w 2005 roku, piosenka wróciła do obiegu dzięki popularnemu memowi typu bait-and-switch, który powstał na 4chan i stał się znany jako Rickrolling. Od tego czasu utwór pozostaje częścią popkultury.Rick Astley podziękował już za to, że jego dzieło wrzucone na YouTube w 2009 roku przekroczyło magiczną barierę wyświetleń.