Gry z Pegasusa w przeglądarce. Zagraj za darmo w klasyki z dzieciństwa

Same hity.

Gry z Pegasusa za darmo w przeglądarce internetowej

Pegasus to 8-bitowa konsola do gier, będąca klonem japońskiej konsoli, choć wiele osób kojarzy ją raczej z podróbką. Sprzedawana przez polskie BobMark International w latach 90' XX wieku, czyli w czasach, gdy w Polsce niewielu przejmowało się prawem własności intelektualnej, gościła pod dachami większości polskich domów i mieszkań. Założę się, że cała masa czytelników naszego serwisu pamięta do dziś, jak zagrywała się w ulubione gry w gronie znajomych. Teraz w gry z Pegasusa da się zagrać w przeglądarce internetowej. Za darmo.Chcesz zagrać w grę Contra? A może przypomnieć sobie Super Mario Bros. i nie przejmować się przesadnie utratą żyć? A może spędzić chwilę z Bombermanem? Te i cała masa innych gier z konsoli Pegasus czeka na Ciebie pod tym adresem . Co bardzo ważne: gry nie działają z włączonym ad blockiem. Bloker reklam należy dezaktywować po wczytaniu strony, a stronę odświeżyć.