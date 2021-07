Polski Rząd: powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Powstała stosowna ustawa.



Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera, premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim zapowiedzieli powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pokłosie afery e-mailowej, która trwa i kompromituje polityków partii rządzącej. CBZC ma kusić wysokimi zarobkami w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych netto.



Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości już w 2025 roku

Stosowna ustawa wejdzie w życie w styczniu 2022 roku, podobnie jak nabór pracowników do Biura. Na tę chwilę powstał zaczyn około 350 funkcjonariuszy, ale to dopiero początek - zadeklarował szef MSWiA. Według obecnych planów CBZC powstanie i będzie w pełni operacyjne do 2025 roku. W jego szeregach pracę znajdzie ok. 1,8 tysiąca funkcjonariuszy. Ustawa w swojej obecnej postaci powstała we współpracy MSWiA oraz Komendy Głównej Policji.



"Funkcjonariuszom nowej służby mają ustawowo przysługiwać stałe dodatki w wysokości 70-130 proc. przeciętnego uposażenia w policji. To oznacza, że w praktyce będą zarabiali 10-15 tysięcy złotych netto" - mówił Mariusz Kamiński.



CBZC będzie miało oddzielną ścieżkę naboru i siatkę płac niż policja. "Będzie liczyła się tylko ich wiedza informatyczna; zrezygnujemy z testów fizycznych. To, co w głowie, jest najważniejsze. To musi być służba atrakcyjna, przyciągająca ludzi z rynku" - kontynuował Kamiński.



Premier Morawiecki zapowiedział, że stworzony zostanie fundusz bezpieczeństwa, opiewający na kwotę ok. 0,5 miliarda złotych. To właśnie z niego ma być finansowana walka z cyberprzestępczością. Morawiecki mówił, że "z Internetu trzeba przepędzić przestępców" .







Źródło: Gov.pl