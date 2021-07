Masz słaby komputer? Graj w rozdzielczości 128x72 pikseli

Tylko dla odważnych.

Granie w rozdzielczości 72p

Wysokie ceny kart graficznych w praktyce uniemożliwiają modernizację zestawów komputerowych wielu graczom z całego świata. Wielkiej tajemnicy nie stanowi fakt, że miłośnicy wirtualnej rozgrywki chcieliby bawić się w najwyższych detalach, jak najwyższej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę wynoszącej 144 lub co najmniej 60. Jak to mówią: jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Z takiego założenia wychodzą youtuberzy tacy jak RandomGamingHD, którzy cyklicznie pokazują na co stać starszy sprzęt.Brytyjczyk prowadzący kanał RandomGamingHD co jakiś czas umieszcza w sieci filmy prezentujące możliwości leciwych kart graficznych oraz procesorów, które da się kupić za bezcen. Tym razem zaprezentował jak w dzisiejszych grach sprawdzają się układy AMD Radeon HD6450 - ten już nawet w dniu swojej premiery w 2011 roku był raczej przeciętny - oraz NVIDIA Geforce GT 710, również będący propozycją z najniższej półki. Nie byłoby w tym może niczego dziwnego, gdyby nie to, że jego wydajność weryfikował w rozdzielczości 72p. Dobrze przeczytałeś: 72p (128x72 piksele), nie 720p (1280x720 pikseli).