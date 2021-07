Koniec Naszej Klasy. NK.pl dziś kończy działalność

Nadszedł ten dzień.

To koniec Naszej Klasy - 27.07.2021

"Serwis NK.pl zostanie zamknięty 27 lipca o godz. 23:59, ale sam adres strony pozostanie aktywny, bo pozostaną tu informacje o zamknięciu serwisu"

Nasza klasa - co z danymi użytkowników?

"Proces trwałego usuwania danych z kopii zapasowych może przekroczyć termin zamknięcia nk.pl o kilka miesięcy. Wyjątek stanowić może przetwarzanie danych użytkownika do czasu zakończenia toczących się postępowań (w tym o zwrot środków z usług płatnych)"

Zgodnie z tym, co ogłaszano w maju tego roku, serwis Nasza Klasa znika z sieci. Serwis, który został uruchomiony 11 listopada 2016 roku po 15 latach kończy działalność z dość oczywistego powodu. Obecnie jest już tylko cmentarzyskiem nieaktywnych kont. Kiedyś każdy Polak mógł spotkać tam znajomych ze szkolnej ławki. NK.pl przegrała rywalizację z Facebookiem.Nasza Klasa przeżywała swój rozkwit w latach 2006-2007, kiedy to posiadanie konta w serwisie było niezwykle modne. Początkowo umożliwiał on komunikowanie się ze znajomymi oraz wrzucanie zdjęć do albumów, także szkolnych i klasowych. Z czasem właściciele serwisu zaczęli eksperymentować z dodatkowymi funkcjonalnościami i oferować użytkownikom możliwość zakupu mikropłatności. Wtedy zaczęła się równia pochyła.Nasza Klasa zmieniała nazwę (na NK.pl), a także właścicieli. W 2014 roku serwis kupiła Grupa Onet.pl. Po połączeniu z Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. jej właścicielem stała się ta właśnie spółka. To jej przedstawiciele podjęli decyzję o wygaszeniu popularnego niegdyś serwisu.- powiedziała Rzeczpospolitej Agnieszka Skrzypek-Makowska, kierownik Komunikacji Zewnętrznej w Ringier Axel Springer Polska.Oddajmy głos włodarzom serwisu:. RASP informuje, że wraz z zamknięciem nk.pl dane osobowe użytkowników serwisu zostaną trwale usunięte.Źródło: mat. własny, RP