Spektakularne widowisko na niebie. Ognista kula to meteor, który spadł do lasu

Do sieci trafiła masa efektownych nagrań.

Meteor nad Norwegią i Szwecją

Ogromną popularnością w sieci cieszą się dziś nagrania wrzucone do Internetu w niedzielę przez osoby zamieszkujące południowe regiony Norwegii i Szwecji. Na YouTube, Twitterze i innych serwisach umożliwiających hostowanie wideo zagościły materiały dokumentujące ciekawie wyglądający spektakl na niebie. Jego sprawcą był pokaźnych rozmiarów meteor.W nocy z ubiegłej soboty na niedzielę mieszkańców wzmiankowanych wcześniej rejonów Skandynawii obudził gigantyczny huk. Kierowcy i piesi z niepokojem spoglądali na niebo, a niektórzy postanowili nawet powiadomić o swoich obserwacjach lokalną policję. Na szczęście trwający około sześciu sekund pomarańczowy rozbłysk nie był wynikiem działań człowieka, a przybysza z kosmosu.Sprawcą zamieszania okazał się meteor, który najprawdopodobniej spadł do któregoś z lasu położonego w odległości około 60 kilometrów od Oslo. Astronom Moren Bilet uważa, że kawałki meteorytu powinno dać się odnaleźć na obszarze pomiędzy miejscowościami Modum oraz Lier.Meteorami nazywamy świecące ślady, jakie pozostawiają po sobie meteoroidy w atmosferze ziemskiej. Na wysokości ok. 300 kilometrów w wyniku swojej prędkości (od 12 do nawet 72 km/s) rozgrzewają otaczające je powietrze do ok. 2000 stopni Celsjusza. Wzrost temperatury powoduje odrywanie się od meteoroidu cząstek, tworzący ogon z jonów i elektronów. Nazywane potocznie "spadającymi gwiazdami" obiekty czasami docierają na powierzchnię Ziemi. Odnalezione odłamki takich obiektów to meteoryty.Źródło: YouTube, Twitter