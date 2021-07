Ruszają płatności zbliżeniowe BLIKIEM w Banku Millennium

Świetna nowość.

- Cieszymy się bardzo, że do szerokiego wachlarza metod płatności, jakie oferujemy dołącza płatność zbliżeniowa BLIKIEM. BLIK podbił serca internautów już dawno i jest obecnie najpopularniejszą metodą płatności w sieci. Teraz, mamy nadzieję, zagości na dobre w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności Mastercard. Staraliśmy się zaprojektować rozwiązanie tak, by nie tylko korzystanie z niego, ale również sama aktywacja były jak najbardziej przyjazne użytkownikom –

Bank Millennium, jako pierwszy bank udostępnia płatności zbliżeniowe BLIKIEM w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Może z nich korzystać już pierwsza grupa klientów, a wkrótce kolejne. Teraz - zamiast podawać kod BLIK, wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala płatniczego.By zacząć korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK wystarczy jednorazowa aktywacja w aplikacji bankowej, podczas której należy m. in. podać źródło płatności – rachunek bieżący, a wkrótce również konto karty kredytowej. Nie wymaga ona podpinania karty płatniczej. Podczas płatności nie trzeba logować się do aplikacji, nie jest też konieczne nawet połączenia z internetem czy siecią komórkową. Usługa jest dostępna dla urządzeń wyposażonych w platformę operacyjną Android i funkcję NFC (Near Field Communication).komentuje Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.Więcej o płatnościach zbliżeniowych BLIK pisaliśmy w połowie lipca. Już w najbliższym czasie płatności zbliżeniowe BLIK udostępni swoim klientom kilka banków – Alior Bank, ING Bank, mBank, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska. Dostęp do usługi jest otwarty dla każdego banku oferującego BLIKA.Źródło: Bank Millennium