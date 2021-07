Przez jedno zdjęcie wysłane za pomocą AirDrop ewakuowano samolot

Czysta głupota.





Lot ewakuowany przez wysłany obrazek





fot. Chuttersnap - Unsplash.com

Robienie sobie żartów na pokładzie samolotu nie zawsze kończy się dobrze. Lot linii United Airlines wylatujący z lotniska w San Francisco został ewakuowany na chwilę po tym, jak personel pokładowy ogłosił stan potencjalnego zagrożenia.Wszystko to przez… zdjęcie wysłane przez jednego z nastolatków przy wykorzystaniu technologii AirDrop od Apple. AirDrop pozwala na udostępnienie multimediów urządzeniom znajdującym się w zasięgu - w zależności od ich ustawień prywatności.Rzecznik lotniska SFO DOug Yakel przekazał serwisowi NBC, iż zdjęcie, które zostało udostępnione na pokładzie samolotu przedstawiało najprawdopodobniej pistolet typu ASG. Wielu pasażerów zaczęło zgłaszać, iż na ich sprzętach pojawiły się nowe fotografie - niby nic wielkiego, ale sam samolot został ewakuowany na wszelki wypadek.AirDrop to funkcja, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie multimediów pomiędzy sprzętami z oprogramowaniem iOS lub macOS. Użytkownicy mogą ograniczać osoby, które są w stanie wysyłać im zdjęcia oraz filmy, jednak większość osób posiada ustawienia domyślne, które pozwalają na bezproblemową komunikację pomiędzy sprzętami. To oczywiście błąd, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę.Okazało się, że za wysłanie zdjęcia pistoletu ASG jest odpowiedzialny nastolatek, który znajdował się na pokładzie. Oczywiście nie posiadał on przy sobie żadnej broni, a cała załoga była w pełni bezpieczna. To także nie pierwszy raz, kiedy materiały przesłane za pośrednictwem AirDrop przyczyniły się do problemów lub wywołania paniki - również w samolocie. W ostatnich latach można było usłyszeć parę historii związanych z podobnymi dowcipnisiami, którzy finalnie ponosili dość bolesne konsekwencje swojego zachowania.Jeśli korzystacie ze sprzętów Apple, to zerknijcie, jak dokładnie wyglądają Wasze ustawienia dotyczące odbierania plików poprzez AirDrop. Bardzo możliwe bowiem, iż również posiadacie konfigurację, która pozwala odbierać pliki od wszystkich osób.Źródło: BI / fot. Tim Gouw - Unsplash